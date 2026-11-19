Кабинет Министров Украины на заседании расширил программу частичной компенсации военного ущерба для бизнеса, добавив в нее строительные машины и специальное оборудование. Это решение призвано поддержать строительные компании, восстанавливающие дороги, ремонтирующие мосты, разбирающие завалы и защищающие критическую инфраструктуру после российских ударов, рискуя собственной техникой под угрозой повторных атак.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Обновленная программа распространяется не только на поврежденные или уничтоженные производственные здания, склады и оборудование предприятий, но и экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, дорожные катки, асфальтоукладчики, бетононасосы и другую специальную технику. Предприятия могут воспользоваться двумя направлениями государственной поддержки.

Компенсация за уничтоженное или поврежденное имущество. Бизнес на определенных программой территориях повышенного риска может получить до 30 миллионов гривен совокупно на одно предприятие за весь период действия программы в пределах подтвержденных прямых убытков.

Частичное возмещение страховых платежей. Компании по всей подконтрольной Украине территории могут претендовать на выплату до 5 миллионов гривен в год для частичной компенсации расходов на страхование от военных рисков суммарно по всем договорам предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что для возобновления бизнеса после обстрелов хотят создать фонд на $3-4 млрд. Министерство экономики готовит новый механизм компенсации военных убытков предприятий со специальным фондом в размере около 3–4 миллиардов долларов, в рамках которого одно предприятие сможет претендовать на выплату до 10 миллионов долларов за поврежденные или уничтоженные активы, а запуск этой программы планируется с января 2027 года при условии принятия необходимых решений.