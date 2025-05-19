Строительный бум: доход лидеров отрасли вырос на 41% в 2025 году

Совокупный доход ведущих строительных компаний Украины в 2025 году составил 49,49 млрд грн, что на 41% больше, чем в 2023 году. Совокупная прибыль лидеров выросла в 1,6 раза – до 3,09 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OpenDataBot.

Доходность стройкомпаний растет

Основную часть доходов среди компаний-лидеров в строительной отрасли обеспечили пять предприятий, специализирующихся на дорожном строительстве — на них приходится 75% совокупного дохода или 36,9 млрд грн. Еще четыре компании работают в сфере строительства жилых и нежилых зданий, обеспечив 20% дохода. Одна компания по рейтингу работает в узкопрофильной сфере – занимается разведывательным бурением .

Лидеры строительства

Топ-10 строительных компаний:

Автомагистраль-Юг (Одесса).

Автострада (Винница).

Ростдорстрой (Одесса).

Онур Конструкцион Интернешнл (Львов).

Ателье де Франс Киев.

Феррострой (Полтавская область).

Косул (группа СКМ).

Киевская энергетическая строительная компания.

Техно-строй-центр.

Веста-И.

Автомагистраль-Юг третий раз подряд возглавила рейтинг, заработав 13,2 млрд грн — это 27% совокупного дохода топ-10. Ее прибыль – рекордные 1,36 млрд грн.

Автострада из Винницы — вторая в списке, с доходом 10,8 млрд грн и прибылью 74,6 млн грн. Компания активно поддерживает Силы обороны Украины и участвует в восстановлении инфраструктуры.

На третьем месте — Ростдорстрой, хоть и увеличивший доход до 6,85 млрд грн, однако прибыль уменьшилась на 25%.

Онур Конструкцион Интернешнл поднялась на четвертую позицию с доходом 3,82 млрд грн и прибылью 418 млн грн.

Новичок рейтинга – Ателье де Франс Киев, специализирующийся на реставрации архитектурных памятников, продемонстрировал стремительный рост дохода в 6,4 раза – до 2,9 млрд грн.

Феррострой вернулся в Индекс после перерыва и нарастил как доход (2,62 млрд грн), так и прибыль (298 млн грн).

Косул хоть и потеряла позиции и четверть дохода, осталась среди лидеров благодаря одной из самых больших доходов — 758,8 млн грн.

Киевская энергетическая строительная компания показала рекордный рост прибыли в 8,8 раза – до 16,9 млн грн, несмотря на небольшое снижение дохода.

Еще один новичок — Техно-строй-центр, нарастивший доход до 2,2 млрд грн и прибыль до 26 млн грн.

А недавно изменившая владельца Веста-И, хотя и показавшая четырехкратный рост дохода, завершила год с убытком 1,9 млн грн.

Напомним, украинская компания "Автомагистраль-Юг" впервые участвует в крупном инфраструктурном проекте — строительстве скоростной трассы в ЕС на сумму 460 млн евро.