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Будівельний бум: дохід лідерів галузі зріс на 41% у 2025 році
Сукупний дохід провідних будівельних компаній України у 2025 році склав 49,49 млрд грн, що на 41% більше, ніж у 2023-му. Сукупний прибуток лідерів зріс у 1,6 раза — до 3,09 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані OpenDataBot.
Прибутковість будкомпаній зростає
Основну частину доходів серед компаній-лідерів у будівельній галузі забезпечили п’ять підприємств, що спеціалізуються на дорожньому будівництві — на них припадає 75% сукупного доходу, або 36,9 млрд грн. Ще чотири компанії працюють у сфері зведення житлових та нежитлових будівель, забезпечивши 20% доходу. Одна компанія з рейтингу працює у вузькопрофільній сфері — займається розвідувальним бурінням.
Лідери будівництва
Топ-10 будівельних компаній:
- Автомагістраль-Південь (Одеса).
- Автострада (Вінниця).
- Ростдорстрой (Одеса).
- Онур Конструкціон Інтернешнл (Львів).
- Ательє де Франс Київ.
- Феррострой (Полтавська область).
- Косул (група СКМ).
- Київська енергетична будівельна компанія.
- Техно-буд-центр.
- Веста-І.
Автомагістраль-Південь втретє поспіль очолила рейтинг, заробивши 13,2 млрд грн — це 27% сукупного доходу топ-10. Її прибуток — рекордні 1,36 млрд грн.
Автострада з Вінниці — друга у списку, з доходом 10,8 млрд грн і прибутком 74,6 млн грн. Компанія активно підтримує Сили оборони України та бере участь у відбудові інфраструктури.
На третьому місці — Ростдорстрой, який хоч і збільшив дохід до 6,85 млрд грн, проте прибуток зменшився на 25%.
Онур Конструкціон Інтернешнл піднялася на четверту позицію з доходом 3,82 млрд грн та прибутком 418 млн грн.
Новачок рейтингу — Ательє де Франс Київ, що спеціалізується на реставрації архітектурних пам’яток, продемонстрував стрімке зростання доходу у 6,4 раза — до 2,9 млрд грн.
Феррострой повернувся до Індексу після перерви та наростив як дохід (2,62 млрд грн), так і прибуток (298 млн грн).
Косул хоч і втратила позиції та чверть доходу, залишилася серед лідерів завдяки одному з найбільших прибутків — 758,8 млн грн.
Київська енергетична будівельна компанія показала рекордне зростання прибутку у 8,8 раза — до 16,9 млн грн, попри невелике зниження доходу.
Ще один новачок — Техно-буд-центр, який наростив дохід до 2,2 млрд грн і прибуток до 26 млн грн.
А Веста-І, яка нещодавно змінила власника, хоча й показала чотириразове зростання доходу, завершила рік зі збитком 1,9 млн грн.
Нагадаємо, українська компанія "Автомагістраль-Південь" вперше бере участь у великому інфраструктурному проєкті — будівництві швидкісної траси в ЄС на суму 460 млн євро.