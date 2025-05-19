Будівельний бум: дохід лідерів галузі зріс на 41% у 2025 році

Сукупний дохід провідних будівельних компаній України у 2025 році склав 49,49 млрд грн, що на 41% більше, ніж у 2023-му. Сукупний прибуток лідерів зріс у 1,6 раза — до 3,09 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані OpenDataBot.

Прибутковість будкомпаній зростає

Основну частину доходів серед компаній-лідерів у будівельній галузі забезпечили п’ять підприємств, що спеціалізуються на дорожньому будівництві — на них припадає 75% сукупного доходу, або 36,9 млрд грн. Ще чотири компанії працюють у сфері зведення житлових та нежитлових будівель, забезпечивши 20% доходу. Одна компанія з рейтингу працює у вузькопрофільній сфері — займається розвідувальним бурінням.

Лідери будівництва

Топ-10 будівельних компаній:

Автомагістраль-Південь (Одеса).

Автострада (Вінниця).

Ростдорстрой (Одеса).

Онур Конструкціон Інтернешнл (Львів).

Ательє де Франс Київ.

Феррострой (Полтавська область).

Косул (група СКМ).

Київська енергетична будівельна компанія.

Техно-буд-центр.

Веста-І.

Автомагістраль-Південь втретє поспіль очолила рейтинг, заробивши 13,2 млрд грн — це 27% сукупного доходу топ-10. Її прибуток — рекордні 1,36 млрд грн.

Автострада з Вінниці — друга у списку, з доходом 10,8 млрд грн і прибутком 74,6 млн грн. Компанія активно підтримує Сили оборони України та бере участь у відбудові інфраструктури.

На третьому місці — Ростдорстрой, який хоч і збільшив дохід до 6,85 млрд грн, проте прибуток зменшився на 25%.

Онур Конструкціон Інтернешнл піднялася на четверту позицію з доходом 3,82 млрд грн та прибутком 418 млн грн.

Новачок рейтингу — Ательє де Франс Київ, що спеціалізується на реставрації архітектурних пам’яток, продемонстрував стрімке зростання доходу у 6,4 раза — до 2,9 млрд грн.

Феррострой повернувся до Індексу після перерви та наростив як дохід (2,62 млрд грн), так і прибуток (298 млн грн).

Косул хоч і втратила позиції та чверть доходу, залишилася серед лідерів завдяки одному з найбільших прибутків — 758,8 млн грн.

Київська енергетична будівельна компанія показала рекордне зростання прибутку у 8,8 раза — до 16,9 млн грн, попри невелике зниження доходу.

Ще один новачок — Техно-буд-центр, який наростив дохід до 2,2 млрд грн і прибуток до 26 млн грн.

А Веста-І, яка нещодавно змінила власника, хоча й показала чотириразове зростання доходу, завершила рік зі збитком 1,9 млн грн.

Нагадаємо, українська компанія "Автомагістраль-Південь" вперше бере участь у великому інфраструктурному проєкті — будівництві швидкісної траси в ЄС на суму 460 млн євро.