Будівництво траси в ЄС: українська компанія отримала контракт на 460 млн євро

Українська компанія "Автомагістраль-Південь" вперше бере участь у великому інфраструктурному проєкті в ЄС — будівництві 33,7 км швидкісної траси Орад-Арадя на суму 460 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Будівництво траси Орад-Арадя

15 травня в Бухаресті було підписано контракт на будівництво швидкісної траси між директором Національної компанії з управління дорожньою інфраструктурою Румунії Крістіаном Пістолом, керівником румунської асоціації Precon Transilvania SLR Веніаміном Русом та генеральним директором "Автомагістраль-Південь" Миколою Тимофеєвим.

Міністр транспорту і інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну на церемонії підкреслив підтримку урядом співпраці місцевих підрядників із зарубіжними компаніями.

Нова швидкісна автомагістраль Орад-Арадя є частиною стратегічного європейського коридору Via Carpathia, який забезпечить автомобільне сполучення між Балтійським, Чорним та Середземним морями.

"Підписання контракту – справді історична подія. Українська компанія вперше бере участь у масштабному проєкті будівництва нової інфраструктури в країнах ЄС. Україна постачатиме на європейський ринок не сировину чи дешеву робочу силу, а високотехнологічні послуги, валютна виручка від яких компенсуватиме втрати традиційного українського сировинного експорту", - наголосив Тимофеєв.

Він додав, що успіх "Автомагістраль-Південь" відкриває нові перспективи для інших українських постачальників будматеріалів та сервісів у будівельній сфері. Цей контракт матиме значний мультиплікаційний ефект, збільшуючи попит на продукцію вітчизняних виробників. Вихід компанії на європейський ринок сприятиме зміцненню економічної інтеграції та співпраці між Україною і Румунією, а також розвитку обміну технологіями, досвідом і реалізації спільних інвестиційних проєктів.

Про проєкт будівництва швидкісної траси

Проєкт будівництва швидкісної траси Орад-Арадя загальною довжиною 120,5 км розділений на кілька ділянок, для кожної з яких проводяться окремі тендери. У лютому 2025 року компанія "Автомагістраль-Південь" разом із партнерами виграла тендер на перший лот довжиною 33,7 км. Це перший укладений контракт у рамках будівництва траси. Загальна вартість контракту становить 460 млн євро, а термін виконання робіт – 24 місяці.

На цій ділянці передбачено зведення 32 мостів, розв’язок і шляхопроводів, серед яких – 727-метровий шляхопровід над залізницею, а також два паркінги для зарядки електромобілів.

Минулого року в Румунії відкрили офіс "Автомагістраль-Південь", де зараз активно готуються до початку будівельних робіт. Водночас компанія продовжує брати участь у тендерах на інші проєкти в Румунії.

Що відомо про "Автомагістраль-Південь"

ТОВ "Автомагістраль-Південь" працює на ринку з 2004 року і спеціалізується на проєктуванні та будівництві швидкісних магістралей, мостів, розв’язок, аеродромних комплексів та гідротехнічних споруд.

"Автомагістраль-Південь" побудувала і відремонтувала понад 3 тисячі кілометрів доріг та відновила більше 40 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. За цей час компанія реалізувала близько 300 проєктів. Власні підприємства виготовили понад 8 мільйонів тонн асфальтобетонних сумішей.

Власником компанії, за даними Opendatabot, є Олександр Бойко.

За підсумками 2024 року компанія показала чистий прибуток у 1,363 млрд грн при доході в 13,197 млрд грн.

Нагадаємо, корейські компанії запропонували та запатентували в Україні нову технологію укладання асфальту.