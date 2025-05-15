Строительство трассы в ЕС: украинская компания получила контракт на 460 млн евро

Украинская компания "Автомагистраль-Юг" впервые участвует в крупном инфраструктурном проекте в ЕС — строительстве 33,7 км скоростной трассы Орад-Арадя на сумму 460 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Строительство трассы Орад-Арадя

15 мая в Бухаресте был подписан контракт на строительство скоростной трассы между директором Национальной компании по управлению дорожной инфраструктурой Румынии Кристианом Пистолом, руководителем румынской ассоциации Precon Transilvania SLR Вениамином Русом и генеральным директором "Автомагистраль-Юг" Николаем Тимофеевым.

Министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну на церемонии подчеркнул поддержку правительством сотрудничества местных подрядчиков с зарубежными компаниями.

Новая скоростная автомагистраль Орад-Арадя является частью стратегического европейского коридора Via Carpathia, обеспечивающего автомобильное сообщение между Балтийским, Черным и Средиземным морями.

"Подписание контракта – действительно историческое событие. Украинская компания впервые принимает участие в масштабном проекте строительства новой инфраструктуры в странах ЕС. Украина будет поставлять на европейский рынок не сырье или дешевую рабочую силу, а высокотехнологичные услуги, валютная выручка от которых компенсирует потери традиционного украинского сырьевого экспорта", — подчеркнул Тимофеев.

Он добавил, что успех "Автомагистраль-Юг" открывает новые перспективы для других украинских поставщиков стройматериалов и сервисов в строительной сфере. Этот контракт будет иметь значительный мультипликационный эффект, увеличивая спрос на продукцию отечественных производителей. Выход компании на европейский рынок будет способствовать укреплению экономической интеграции и сотрудничества между Украиной и Румынией, а также развитию обмена технологиями, опытом и реализации совместных инвестиционных проектов.

О проекте строительства скоростной трассы

Проект строительства скоростной трассы Орад-Арадя общей протяженностью 120,5 км разделен на несколько участков, для каждого из которых проводятся отдельные тендеры. В феврале 2025 года компания "Автомагистраль-Юг" вместе с партнерами выиграла тендер на первый лот протяженностью 33,7 км. Это первый заключенный контракт в рамках строительства трассы. Общая стоимость контракта составляет 460 млн евро, а срок выполнения работ – 24 месяца.

На этом участке предусмотрено возведение 32 мостов, развязок и путепроводов, среди которых – 727-метровый путепровод над железной дорогой, а также два паркинга для зарядки электромобилей.

В прошлом году в Румынии открыли офис "Автомагистраль-Юг", где сейчас активно готовятся к началу строительных работ. В то же время, компания продолжает участвовать в тендерах на другие проекты в Румынии.

Что известно об "Автомагистрале-Юге"

ООО "Автомагистраль-Юг" работает на рынке с 2004 года и специализируется на проектировании и строительстве скоростных магистралей, мостов, развязок, аэродромных комплексов и гидротехнических сооружений.

"Автомагистраль-Юг" построила и отремонтировала более 3 тысяч километров дорог и восстановила более 40 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. За это время компания реализовала около 300 проектов. Собственные предприятия произвели более 8 миллионов тонн асфальтобетонных смесей.

Владельцем компании, по данным Opendatabot, Александр Бойко.

По итогам 2024 года компания показала чистую прибыль в 1,363 млрд грн при доходе в 13,197 млрд грн.

Напомним, корейские компании предложили и запатентовали в Украине новую технологию укладки асфальта .