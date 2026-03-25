Суд взыскал с компании Фирташа 6 млн грн долга за пользование землями для добычи титановых руд

Суд взыскал с компании Дмитрия Фирташа долг за аренду земли / Depositphotos

Суд удовлетворил иск руководителя Коростышевской окружной прокуратуры к ООО "Валки-Ильменит" из Group DF Дмитрию Фирташу о взыскании более 6 млн грн задолженности по арендной плате за пользование землями для добычи титановых руд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Прокуратура доказала, что хозяйственное общество осуществляет добычу титановых руд на Валки-Гацкивском месторождении, однако в нарушение требований земельного законодательства и условий заключенных договоров систематически не платит арендную плату за использование земельных участков.

Судом поддержана обоснованность исковых требований прокуратуры и принято решение о взыскании задолженности, включая июнь 2025 года.

По данным Специализированной экологической прокуратуры, на протяжении 2025-2026 годов общество продолжало уклоняться от уплаты арендных платежей, а потому прокуратурой принимаются меры по взысканию задолженности за указанный период в сумме 7,6 млн грн   и расторжение соответствующих договоров аренды земли площадью 105 га.

В прокуратуре напоминают, что указом президента Украины Владимир Зеленский от 2 февраля 2026 года введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций к Дмитрию Фирташу – учредителю Group DF и бенефициару ряда добывающих компаний, среди которых ООО "Валки-Ильменит". Поэтому предприятию аннулировано специальное разрешение, предоставленное для добычи руд титана месторождения Валки-Гацкивское.

Напомним, правительство выставляет на аукцион специальные разрешения на пользование тремя месторождениями титановых руд в Днепропетровской и Житомирской областях, принадлежавших предприятиям Фирташа.

Речь идет о Малышевском месторождении (Днепропетровская область), а также месторождениях Валки-Гацковском и Междуречном (Житомирская область).

Автор:
Светлана Манько