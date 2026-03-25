AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Суд стягнув з компанії Фірташа 6 млн грн боргу за користування землями для видобутку титанових руд

wooden, mallet, judge
Суд стягнув з компанії Дмитра Фірташа борг за оренду землі / Depositphotos

Суд задовольнив позов керівника Коростишівської окружної прокуратури до ТОВ "Валки-Ільменіт" з Group DF Дмитра Фірташа про стягнення понад 6 млн грн заборгованості з орендної плати за користування землями для видобутку титанових руд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура 

Прокуратурою доведено, що господарське товариство здійснює видобування титанових руд на Валки-Гацківському родовищі, проте в порушення вимог земельного законодавства та умов укладених договорів систематично не сплачує орендну плату за використання земельних ділянок.

Судом підтримано обґрунтованість позовних вимог прокуратури та ухвалено рішення про стягнення заборгованості включно по червень 2025 року.

За даними Спеціалізованої екологічної прокуратури, впродовж 2025–2026 років товариство продовжувало ухилятись від сплати орендних платежів, а тому прокуратурою вживаються заходи про стягнення заборгованості за вказаний період в сумі 7,6 млн грн та розірвання відповідних договорів оренди землі площею 105 га.

В прокуратурі нагадують, що указом президента України Володимира Зеленського від 2 лютого 2026 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій до Дмитра Фірташа – засновника Group DF та бенефіціара низки видобувних компаній, серед яких ТОВ "Валки-Ільменіт". Тому підприємству анулювано спеціальний дозвіл наданий для видобування руд титану родовища Валки-Гацківське.

Нагадаємо, уряд виставляє на аукціон спеціальні дозволи на користування трьома родовищами титанових руд у Дніпропетровській та Житомирській областях, які належали підприємствам Фірташа.

Мова йде про Малишевське родовище (Дніпропетровській область), а також родовища Валки-Гацківське та Межирічне (Житомирська область).

Автор:
Світлана Манько