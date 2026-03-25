Суд стягнув з компанії Фірташа 6 млн грн боргу за користування землями для видобутку титанових руд

Суд задовольнив позов керівника Коростишівської окружної прокуратури до ТОВ "Валки-Ільменіт" з Group DF Дмитра Фірташа про стягнення понад 6 млн грн заборгованості з орендної плати за користування землями для видобутку титанових руд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура

Прокуратурою доведено, що господарське товариство здійснює видобування титанових руд на Валки-Гацківському родовищі, проте в порушення вимог земельного законодавства та умов укладених договорів систематично не сплачує орендну плату за використання земельних ділянок.

Судом підтримано обґрунтованість позовних вимог прокуратури та ухвалено рішення про стягнення заборгованості включно по червень 2025 року.

За даними Спеціалізованої екологічної прокуратури, впродовж 2025–2026 років товариство продовжувало ухилятись від сплати орендних платежів, а тому прокуратурою вживаються заходи про стягнення заборгованості за вказаний період в сумі 7,6 млн грн та розірвання відповідних договорів оренди землі площею 105 га.

В прокуратурі нагадують, що указом президента України Володимира Зеленського від 2 лютого 2026 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій до Дмитра Фірташа – засновника Group DF та бенефіціара низки видобувних компаній, серед яких ТОВ "Валки-Ільменіт". Тому підприємству анулювано спеціальний дозвіл наданий для видобування руд титану родовища Валки-Гацківське.

Нагадаємо, уряд виставляє на аукціон спеціальні дозволи на користування трьома родовищами титанових руд у Дніпропетровській та Житомирській областях, які належали підприємствам Фірташа.

Мова йде про Малишевське родовище (Дніпропетровській область), а також родовища Валки-Гацківське та Межирічне (Житомирська область).