В Черном море у побережья Болгарии затонуло грузовое судно Betul8, перевозившее 3 тысячи тонн пшеницы. Инцидент произошел в понедельник после удара морского беспилотника, из-за чего команда вынуждена была покинуть борт.

Как пишет Dilo, об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на источники в службе морской безопасности и Министерство транспорта Болгарии.

Что с экипажем

Судно под флагом Сомали направлялось из Румынии в Египет и перевернулось в исключительной экономической зоне Болгарии примерно в 40 морских милях от мыса Калиакра. После получения утреннего сигнала бедствия болгарская сторона начала поисково-спасательную операцию.

По данным источников, экипаж судна состоял из 12 граждан Турции — их подобрали находившиеся в этом районе военные корабли. Впоследствии вертолет Министерства транспорта Болгарии доставил моряков на берег.

Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, сообщений о погибших или загрязнении окружающей среды пока нет. Получить комментарий от компании-менеджера судна, зарегистрированной на Маршалловых островах, пока не удалось.

Угроза главному зерновому маршруту

Как отмечают аналитики морской безопасности компании Diaplous, Betul8 стало уже 17-м судном, атакованным у берегов Болгарии и Румынии с середины июля.

Акватория у этих двух стран НАТО служит ключевым логистическим коридором для экспорта украинского зерна после того, как Россия начала систематически обстреливать украинские черноморские порты.

Официальные представители Румынии и Болгарии воздерживаются от прямых обвинений по поводу конкретных инцидентов у своих берегов, хотя ранее отдельные чиновники указывали на причастность Москвы, которая традиционно отрицает свою вину.

Напомним, вечером 14 ноября беспилотники поразили три коммерческих судна в Черном море вблизи румынского Сулинского канала. В связи с атакой вооруженные силы Румынии дважды поднимали в воздух истребители.