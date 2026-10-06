Суды рассмотрят дела в отношении 19 обанкротившихся банков: только три иска – более чем на 675 млн грн

На этой неделе суды разных инстанций рассматривают дела по искам Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) к владельцам и связанным лицам 19 банков, которые выводятся с рынка. Только по трем отдельно названным Фондом делам речь идет об убытках на сумму более 675 млн грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ФГВФО.

6 октября Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение дела в отношении связанных лиц ПАО "Золотые ворота" на сумму 618,7 млн грн. Фонд оспаривает решение судов предыдущих инстанций.

По данным ФГВФЛ, после введения в банке временной администрации было установлено, что значительную часть кредитов выдавали взаимосвязанным заемщикам под залог ценных бумаг с сомнительной ликвидностью. Отдельные кредиты предоставлялись, несмотря на выводы о некредитоспособности заемщиков, которые впоследствии прекратили обслуживать долги.

Еще два дела касаются ОАО "Родовид Банк". 6 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда будет рассматривать жалобу по делу, где банку, по материалам производства, был нанесен ущерб более чем на 18 млн грн.

7 октября Киевский апелляционный суд продолжит рассмотрение другого дела по "Родовид Банку". Обвиняемая, связанная с банком лицом, оспаривает приговор первой инстанции по делу об убытках на 38,6 млн грн.

По данным Фонда, при выводе "Родовид Банка" с рынка был установлен вывод средств через фиктивные договоры аренды, ремонта помещений и юридических услуг. Другим механизмом являлось кредитование неплатежеспособных заемщиков с заменой ликвидного обеспечения на несуществующие земельные участки.

Напомним, ранее ФГВФЛ взыскивал через суды миллиарды с бывших собственников и связанных лиц 13 банков, выведенных с рынка.