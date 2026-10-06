Суди розглянуть справи щодо 19 збанкрутілих банків: лише три позови – на понад 675 млн грн

Цього тижня суди різних інстанцій розглядають справи за позовами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) до власників та пов'язаних осіб 19 банків, які виводяться з ринку. Лише у трьох окремо названих Фондом справах йдеться про збитки на суму понад 675 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ФГВФО.

6 жовтня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду продовжить розгляд справи щодо пов'язаних осіб ПАТ "Золоті ворота" на суму 618,7 млн грн. Фонд оскаржує рішення судів попередніх інстанцій.

За даними ФГВФО, після запровадження у банку тимчасової адміністрації було встановлено, що значну частину кредитів видавали взаємопов'язаним позичальникам під заставу цінних паперів із сумнівною ліквідністю. Окремі кредити надавали попри висновки про некредитоспроможність позичальників, які згодом припинили обслуговувати борги.

Ще дві справи стосуються ПАТ "Родовід Банк". 6 жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядатиме скаргу у справі, де банку, за матеріалами провадження, було завдано збитків на понад 18 млн грн.

7 жовтня Київський апеляційний суд продовжить розгляд іншої справи щодо "Родовід Банку". Обвинувачена, яка була пов'язаною з банком особою, оскаржує вирок першої інстанції у справі про збитки на 38,6 млн грн.

За даними Фонду, під час виведення "Родовід Банку" з ринку було встановлено виведення коштів через фіктивні договори оренди, ремонту приміщень та юридичних послуг. Іншим механізмом було кредитування неплатоспроможних позичальників із заміною ліквідного забезпечення на неіснуючі земельні ділянки.

Нагадаємо, раніше ФГВФО стягував через суди мільярди з колишніх власників та пов'язаних осіб 13 банків, виведених із ринку.