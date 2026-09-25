Сумма за простой уже $40,5 тыс: более 80 вагонов с молдавским зерном заблокированы в порту Рени

В порту Рени почти месяц простаивают не менее 83 вагонов с молдавским зерном. Из-за невозможности разгрузки плата за их простой уже достигла около $40,5 тыс., а молдавские зернотрейдеры призывают CFM пересмотреть подход к начислению платежей.

Как пишет Dilo, об этом информирует RAIL.insider.

Простой вагонов в Рене

Ассоциация экспортеров зерновых Agrocereale направила руководству CFM официальное обращение. В нем трейдеры предлагают найти экономически обоснованный механизм начисления платы за простой вагонов в ситуациях, когда задержка возникает из-за внешних обстоятельств.

По данным ассоциации, только у двух ее компаний в порту Рени почти месяц остаются 83 вагона с молдавским зерном. Разгрузить их невозможно.

На 9 сентября сумма платы за простой этих вагонов составляла около $40,5 тыс. и продолжала расти. В Agrocereale отмечают, что аналогичные проблемы возникли и у других экспортеров.

Суда не заходят в порт из-за риска безопасности

В Agrocereale объясняют ситуацию рисками безопасности на юге Украины. По информации ассоциации, полученной от участников рынка, часть судовладельцев отказывается направлять суда в Рени или изменяет маршрут в пользу других портов.

При отсутствии судна у причала зерно невозможно выгрузить из вагонов. При этом, по данным трейдеров, для отдельных грузов пока нет оперативной альтернативы, позволяющей освободить вагоны и вернуть их в Молдову.

В то же время Agrocereale не предлагает полностью освободить трейдеров от платы за простой. Ассоциация призывает разделять случаи, когда задержка возникла по вине оператора и ситуации, вызванные обстоятельствами, на которые экспортер не может повлиять.

В Рени могут быть заблокированы более 100 вагонов

Исполнительный директор Agrocereale Юрие Рижа сообщил, что в Рени могут находиться более 100 вагонов CFM с зерновыми грузами.

В Институте дунайских исследований считают, что для таких случаев нужно не разовое исключение для отдельных компаний, а прозрачный кризисный механизм для международных перевозок через Дунай.

Среди возможных мер называют дифференциацию причин простоя, документальное подтверждение независимых от грузовладельца обстоятельств, отсрочку или частичную корректировку платежей, а также согласованный порядок действий перевозчика и трейдера в случае длительной блокировки груза.

Для CFM проблема также имеет практическое значение: длительный простой десятков вагонов фактически выводит их из оборота и уменьшает доступный парк для других перевозок. В то же время, дополнительные непредвиденные расходы могут снижать экономическую привлекательность дунайского маршрута для молдавских экспортеров.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация просит Министерство аграрной политики и продовольствия проверить информацию о введении польской таможней ограничений на использование таможенных складов и силосов для временного хранения украинского зерна, следующего по транзиту по территории Польши.