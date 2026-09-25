Сума за простій уже $40,5 тис: понад 80 вагонів із молдовським зерном заблоковані в порту Рені

У порту Рені майже місяць простоюють щонайменше 83 вагони з молдовським зерном. Через неможливість розвантаження плата за їхній простій уже сягнула близько $40,5 тис., а молдовські зернотрейдери закликають CFM переглянути підхід до нарахування платежів.

Як пише Dilo, про це інформує RAIL.insider.

Простій вагонів у Рені

Асоціація експортерів зернових Agrocereale направила керівництву CFM офіційне звернення. У ньому трейдери пропонують знайти економічно обґрунтований механізм нарахування плати за простій вагонів у ситуаціях, коли затримка виникає через зовнішні обставини.

За даними асоціації, лише у двох її компаній у порту Рені майже місяць залишаються 83 вагони з молдовським зерном. Розвантажити їх наразі неможливо.

Станом на 9 вересня сума плати за простій цих вагонів становила близько $40,5 тис. і продовжувала зростати. В Agrocereale зазначають, що аналогічні проблеми виникли й в інших експортерів.

Судна не заходять до порту через безпекові ризики

У Agrocereale пояснюють ситуацію безпековими ризиками на півдні України. За інформацією асоціації, отриманою від учасників ринку, частина судновласників відмовляється направляти судна до Рені або змінює маршрут на користь інших портів.

За відсутності судна біля причалу зерно неможливо вивантажити з вагонів. При цьому, за даними трейдерів, для окремих вантажів наразі немає оперативної альтернативи, яка дозволила б звільнити вагони та повернути їх до Молдови.

Водночас Agrocereale не пропонує повністю звільнити трейдерів від плати за простій. Асоціація закликає розділяти випадки, коли затримка виникла з вини оператора, та ситуації, спричинені обставинами, на які експортер не може вплинути.

У Рені можуть бути заблоковані понад 100 вагонів

Виконавчий директор Agrocereale Юріє Ріжа повідомив, що загалом у Рені можуть перебувати понад 100 вагонів CFM із зерновими вантажами.

В Інституті дунайських досліджень вважають, що для таких випадків потрібен не разовий виняток для окремих компаній, а прозорий кризовий механізм для міжнародних перевезень через Дунай.

Серед можливих заходів називають диференціацію причин простою, документальне підтвердження незалежних від вантажовласника обставин, відстрочення або часткове коригування платежів, а також погоджений порядок дій перевізника і трейдера у разі тривалого блокування вантажу.

Для CFM проблема також має практичне значення: тривалий простій десятків вагонів фактично виводить їх з обороту та зменшує доступний вагонний парк для інших перевезень. Водночас додаткові непередбачені витрати можуть знижувати економічну привабливість дунайського маршруту для молдовських експортерів.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація просить Міністерство аграрної політики та продовольства перевірити інформацію про запровадження польською митницею обмежень на використання митних складів і силосів для тимчасового зберігання українського зерна, що прямує транзитом територією Польщі.