Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,70

50,45

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Швеция передала Украине 26 самоходных гаубиц Archer: какие характеристики

оружие
Archer для ВСУ

Швеция передала Украине 26 самоходных артиллерийских установок Archer, уже активно применяемых Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение посольства Швеции в Украине.

Archer для ВСУ

Швеция передала Украине 26 самоходных артиллерийских установок Archer, уже используемых подразделениями Вооруженных сил Украины. Украинские военные, в частности, бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады, отмечают высокую эффективность этих систем в уничтожении российских позиций на дальности до 50 километров.

В то же время из-за интенсивного боевого применения гаубицы подверглись быстрому износу стволов. В этой связи в середине 2025 года Швеция передала Украине более десяти запасных стволов для поддержания боеспособности установок.

Фото 2 — Швеция передала Украине 26 самоходных гаубиц Archer: какие характеристики
Фото: посольство Швеции

Об оружии

Archer – это современная шведская самоходная гаубица, смонтированная на тяжелом вездеходе и оснащенная дистанционным управлением из бронированной кабины. Система отличается передовыми баллистическими расчетами, высокой точностью огня, быстрым развертыванием и передислокацией, а также возможностью применения стандартных международных боеприпасов.

Напомним, в 2025 году предприятия АО Украинская оборонная промышленность увеличили производство вооружения и военной техники в полтора раза, доведя общий объем выпуска до 180 млрд гривен.

Автор:
Ольга Опенько