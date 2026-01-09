Швеция передала Украине 26 самоходных гаубиц Archer: какие характеристики

Швеция передала Украине 26 самоходных артиллерийских установок Archer, уже активно применяемых Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение посольства Швеции в Украине.

Archer для ВСУ

Швеция передала Украине 26 самоходных артиллерийских установок Archer, уже используемых подразделениями Вооруженных сил Украины. Украинские военные, в частности, бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады, отмечают высокую эффективность этих систем в уничтожении российских позиций на дальности до 50 километров.

В то же время из-за интенсивного боевого применения гаубицы подверглись быстрому износу стволов. В этой связи в середине 2025 года Швеция передала Украине более десяти запасных стволов для поддержания боеспособности установок.

Фото: посольство Швеции

Об оружии

Archer – это современная шведская самоходная гаубица, смонтированная на тяжелом вездеходе и оснащенная дистанционным управлением из бронированной кабины. Система отличается передовыми баллистическими расчетами, высокой точностью огня, быстрым развертыванием и передислокацией, а также возможностью применения стандартных международных боеприпасов.

Напомним, в 2025 году предприятия АО Украинская оборонная промышленность увеличили производство вооружения и военной техники в полтора раза, доведя общий объем выпуска до 180 млрд гривен.