Швеція передала Україні 26 самохідних гаубиць Archer: які характеристики

зброя
Archer для ЗСУ

Швеція передала Україні 26 самохідних артилерійських установок Archer, які вже активно застосовуються Збройними силами України. 

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на повідомлення посольства Швеції в Україні.

Archer для ЗСУ

Швеція передала Україні 26 самохідних артилерійських установок Archer, які вже використовуються підрозділами Збройних сил України. Українські військові, зокрема бійці 45-ї окремої артилерійської бригади, відзначають високу ефективність цих систем у знищенні російських позицій на дальності до 50 кілометрів.

Водночас через інтенсивне бойове застосування гаубиці зазнали швидкого зносу стволів. У зв’язку з цим у середині 2025 року Швеція передала Україні понад десять запасних стволів для підтримання боєздатності установок.

Фото 2 — Швеція передала Україні 26 самохідних гаубиць Archer: які характеристики
Фото: посольство Швеції

Про зброю

Archer - це сучасна шведська самохідна гаубиця, змонтована на важкому всюдиході та оснащена дистанційним керуванням із броньованої кабіни. Система вирізняється передовими балістичними розрахунками, високою точністю вогню, швидким розгортанням і передислокацією, а також можливістю застосування стандартних міжнародних боєприпасів.

Нагадаємо, у 2025 році підприємства АТ “Українська оборонна промисловість” збільшили виробництво озброєння та військової техніки в півтора раза, довівши загальний обсяг випуску до 180 млрд гривень.

Автор:
Ольга Опенько