Шведский производитель "зеленой" стали Stegra переживает финансовый кризис

Шведский стартап Stegra (ранее H2 Green Steel), один из самых известных европейских проектов в сфере низкоуглеродистой стали, оказался в кризисе из-за острой потребности в финансировании. Компания нуждается в 1,5 млрд евро нового капитала, что почти втрое превышает потребности тремя месяцами ранее.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на The Financial Times.

Риск неплатежеспособности обсуждался на последнем заседании правления после задержек и перерасхода средств на заводе в Бодене на севере Швеции. Источники отмечают, что инвесторы начинают отдавать себе отчет в потенциальной потере своих вложений.

Stegra привлекла 6,5 млрд евро от ведущих европейских инвесторов, среди которых семьи Аньелли, Maersk, Валленберг, а также Mercedes-Benz, Siemens и Scania. Ключевыми акционерами являются сингапурский суверенный фонд GIC, шведский Altor и французский Hy24.

Несмотря на это, компания ежемесячно тратит около 280 млн евро, и ее средства закончатся менее чем через два месяца, если не удастся привлечь новый капитал. Центральный сценарий правления предусматривает дефицит 1,25 млрд евро, а худший сценарий – 1,5 млрд евро.

Причины кризиса включают задержки операционной деятельности, рост расходов, обустройство собственной инфраструктуры (железная дорога и гавань на заводе) и отказ шведского правительства предоставить грант в 150 млн евро, который уже был одобрен ЕС.

Генрик Генриксон, CEO Stegra, отметил, что переговоры по новому раунду финансирования идут конструктивно, и компания ожидает привлечь до 1 млрд евро, что составит около 15% общего бюджета проекта. Он отметил, что Stegra пользуется проверенной бизнес-моделью и сильным спросом со стороны клиентов, в отличие от Northvolt, обанкротившегося в прошлом году.

Европейские проекты низкоуглеродистой стали, электрифицирующие печи или работающие на водороде, столкнулись с высокими затратами на энергию, что делает продукцию дорогой для рынка. Некоторые аналогичные проекты были отложены или прекращены в прошлом году.

Банки, среди которых Citigroup, уже выразили сомнения в будущем Stegra, а компания включена в их группы реструктуризации. В то же время, инвестиционный фонд Just Climate, один из крупнейших акционеров, заявил о полной поддержке стартапа и отметил значительный прогресс компании как в строительстве, так и в экономике проекта.

Stegra также рассматривает возможность аутсорсинга некоторых водородных и энергетических активов, чтобы привлечь дополнительные ресурсы, хотя этот процесс может занять несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что группа "Метинвест" Рината Ахметова и Министерство предприятий и производства Италии подписали декларацию о сотрудничестве, которое предусматривает строительство крупного завода по производству "зеленой" стали в Пембино. Проект оценивается в 2,5 млрд. евро.