Шведський виробник зеленої сталі Stegra переживає фінансову кризу

Шведський стартап Stegra (раніше H2 Green Steel), один із найвідоміших європейських проектів у сфері низьковуглецевої сталі, опинився в кризі через гостру потребу у фінансуванні. Компанія потребує до 1,5 млрд євро нового капіталу, що майже втричі перевищує потреби трьома місяцями раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Financial Times.

Ризик неплатоспроможності обговорювався на останньому засіданні правління після затримок і перевитрат коштів на заводі в Бодені на півночі Швеції. Джерела зазначають, що інвестори починають усвідомлювати потенційну втрату своїх вкладень.

Stegra залучила 6,5 млрд євро від провідних європейських інвесторів, серед яких родини Аньєллі, Maersk, Валленберг, а також Mercedes-Benz, Siemens і Scania. Ключовими акціонерами є сінгапурський суверенний фонд GIC, шведська Altor і французький Hy24.

Попри це, компанія щомісяця витрачає близько 280 млн євро, і її кошти закінчаться менш ніж за два місяці, якщо не вдасться залучити новий капітал. Центральний сценарій правління передбачає дефіцит 1,25 млрд євро, а гірший сценарій — 1,5 млрд євро.

Причини кризи включають затримки операційної діяльності, зростання витрат, облаштування власної інфраструктури (залізниця і гавань на заводі) та відмову шведського уряду надати грант у 150 млн євро, який вже був схвалений ЄС.

Генрік Генрікссон, CEO Stegra, зазначив, що переговори щодо нового раунду фінансування йдуть конструктивно, і компанія очікує залучити до 1 млрд євро, що складе близько 15% від загального бюджету проекту. Він наголосив, що Stegra має перевірену бізнес-модель і сильний попит з боку клієнтів, на відміну від Northvolt, який збанкрутував минулого року.

Європейські проекти низьковуглецевої сталі, які електрифікують печі або працюють на водні, зіткнулися з високими витратами на енергію, що робить продукцію дорогою для ринку. Деякі аналогічні проекти були відкладені або припинені минулого року.

Банки, серед яких Citigroup, вже висловили сумніви щодо майбутнього Stegra, а компанія включена до їхніх груп реструктуризації. Водночас інвестиційний фонд Just Climate, один з найбільших акціонерів, заявив про повну підтримку стартапу і відзначив значний прогрес компанії як у будівництві, так і в економіці проекту.

Stegra розглядає також можливість аутсорсингу деяких водневих та енергетичних активів, щоб залучити додаткові ресурси, хоча цей процес може зайняти кілька місяців.

