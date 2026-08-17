Швейцария направит около $730 тысяч на сохранение Киево-Печерской лавры

Швейцария в сотрудничестве с ЮНЕСКО выделит 600 тысяч швейцарских франков (около 730 тысяч долларов США) на сохранение и реставрацию Киево-Печерской лавры – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и сообщение делегата Федерального совета Швейцарии по Украине Жака Гербера.

Денежные средства пойдут на защиту и восстановление памятника после российского удара по святыне за два месяца до празднования ее 975-летия.

Международная поддержка украинского культурного наследия

Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за солидарность, отметив, что Киево-Печерская лавра является неотъемлемой частью европейского и мирового культурного достояния.

В рамках визита в Киев Жак Гербер провел переговоры с министершей культуры Татьяной Бережной и генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани по координации совместных действий по защите комплекса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пять регионов Украины получили энергетическое оборудование из Швейцарии. Хабы экстренной помощи Минэнерго передали более 48 тонн швейцарских генераторов и накопителей для поддержки критически важных предприятий в прифронтовых и центральных областях.