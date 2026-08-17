Швейцарія спрямує близько $730 тисяч на збереження Києво-Печерської лаври

Швейцарія у співпраці з ЮНЕСКО виділить 600 тисяч швейцарських франків (близько 730 тисяч доларів США) на збереження та реставрацію Києво-Печерської лаври — об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це пише Delo.ua з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та повідомлення делегата Федеральної ради Швейцарії з питань України Жака Гербера.

Кошти підуть на захист та відновлення пам'ятки після російського удару по святині за два місяці до святкування її 975-річчя.

Міжнародна підтримка української культурної спадщини

Очільник МЗС України подякував партнерам за солідарність, наголосивши, що Києво-Печерська лавра є невіддільною частиною європейського та світового культурного надбання.

У межах візиту до Києва Жак Гербер провів переговори з міністеркою культури Тетяною Бережною та генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані щодо координації спільних дій для захисту комплексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що п’ять регіонів України отримали енергетичне обладнання зі Швейцарії. Хаби екстреної допомоги Міненерго передали понад 48 тонн швейцарських генераторів і накопичувачів для підтримки критично важливих підприємств у прифронтових та центральних областях.