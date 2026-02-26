Швейцария полностью останавливает импорт сжиженного газа из России

Правительство Швейцарии присоединилось к 19-му пакету санкций ЕС против России. Ключевым решением стал полный запрет на покупку и ввоз российского сжиженного природного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе органа Федерального совета Швейцарии.

Энергетические и финансовые мероприятия

С 25 апреля в Швейцарии будет введен полный запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа (LNG).

Для действующих долгосрочных контрактов на поставку переходный период продлится до конца 2026 года. Эта мера направлена на уменьшение доходов России от продажи ископаемого топлива, являющегося основным источником финансирования войны против Украины

Кроме того, учитывая растущую важность криптовалюта для российской военной экономики, предоставление всех криптовалютных услуг российским гражданам и компаниям теперь запрещено в Швейцарии.

Речь идет о биржах, кошельках и других сервисах. Кроме того, Федеральный совет решил запретить операции с определенными криптовалютами, снабженными рублями, такими как стейблкоин A7A5.

Также продлен запрет на использование отдельных специализированных сервисов обмена сообщениями для платежных операций.

Торговые мероприятия

Швейцария расширила торговые санкции, запретив импорт металлов для производства оружия, компонентов для горючего и ациклических углеводородов, приносящих значительные доходы бюджету РФ.

Кроме того, Швейцария расширила действующий запрет на услуги. Теперь под ограничения подпадают отдельные услуги в сфере передовых технологий и искусственного интеллекта и услуги, непосредственно связанные с туризмом. Любые другие не запрещенные прямо услуги для российского правительства нуждаются в специальном разрешении.

Также Федеральный совет, как и Евросоюз, ввел обязанность для российского дипломатического персонала, аккредитованного в ЕС, заранее сообщать о транзите через Швейцарию или въезде в эту страну.

Вместе с тем, Швейцария полностью поддержала санкции ЕС против Беларуси за ее участие в войне. Новые меры, вступающие в силу 26 февраля, предусматривают торговые ограничения, запрет на предоставление услуг и санкции в сфере криптовалюта. Это решение синхронизирует санкционные режимы против Беларуси и РФ, чтобы предотвратить их обход.

Напомним, 19 сентября 2025 года Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, нацеленный, в частности, против криптовалют, банков и энергетики РФ.