Швейцарія повністю зупиняє імпорт скрапленого газу з Росії

Уряд Швейцарії приєднався до 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Ключовим рішенням стала повна заборона на купівлю та ввезення російського скрапленого природного газу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі органу Федеральної ради Швейцарії.

Енергетичні та фінансові заходи

Зазначається, що з 25 квітня в Швейцарії буде введено повну заборону на купівлю та імпорт російського скрапленого природного газу (LNG).

Для чинних довгострокових контрактів на постачання перехідний період триватиме до кінця 2026 року. Ця міра спрямована на зменшення доходів Росії від продажу викопного палива, яке є основним джерелом фінансування війни проти України

Крім того, з огляду на зростаючу важливість криптовалют для російської військової економіки, надання всіх криптовалютних послуг російським громадянам і компаніям тепер заборонено в Швейцарії.

Йдеться про біржі, гаманці та інші сервіси. Крім того, Федеральна рада вирішила заборонити операції з певними криптовалютами, забезпеченими рублями, такими як стейблкоін A7A5.

Також було продовжено заборону на використання окремих спеціалізованих сервісів обміну повідомленнями для платіжних операцій.

Торговельні заходи

Швейцарія розширила торговельні санкції, заборонивши імпорт металів для виробництва зброї, компонентів для пального та ациклічних вуглеводнів, що приносять значні доходи бюджету РФ.

Крім того, Швейцарія розширила чинну заборону на послуги. Відтепер під обмеження підпадають окремі послуги у сфері передових технологій та штучного інтелекту та послуги, безпосередньо повʼязані з туризмом. Будь-які інші не заборонені прямо послуги для російського уряду потребують спеціального дозволу.

Також Федеральна рада, як і Євросоюз, ввела обов'язок для російського дипломатичного персоналу, акредитованого в ЄС, заздалегідь повідомляти про транзит через Швейцарію або в'їзд до цієї країни.

Разом з тим Швейцарія повністю підтримала санкції ЄС проти Білорусі за її участь у війні. Нові заходи, що набувають чинності 26 лютого, передбачають торговельні обмеження, заборону на надання послуг та санкції у сфері криптовалют. Це рішення синхронізує санкційні режими проти Білорусі та РФ, щоб запобігти їхньому обходу.

Нагадаємо, 19 вересня 2025 року Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії, який націлений, зокрема, проти криптовалют, банків та енергетики РФ.