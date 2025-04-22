Швейцарский фармацевтический гигант Roche намерен в течение следующих пяти лет инвестировать в Соединенные Штаты 50 миллиардов долларов и создать более 12 тысяч новых рабочих мест. Эта масштабная инвестиция компании является ответом на тарифную политику президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство R euters.

Генеральный директор компании Томас Шинекер заявил, что инвестиции демонстрируют намерения Roche расширить производство продукции в США, где на 24 предприятиях компании уже трудятся 25 тысяч человек. После ввода в эксплуатацию новых и расширенных производственных мощностей Roche будет экспортировать из США больше лекарств, чем импортировать.

В рамках инвестиций фармгигант расширит свои производственные и дистрибьюторские центры в Кентукки, Индиане, Нью-Джерси и Калифорнии.

В Пенсильвании будет построен новый завод по генной терапии, а в Индиане новый завод по изготовлению оборудования для непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Также будет построен новый завод по производству препаратов для снижения веса (место расположения пока не объявлено), а также научно-исследовательский центр по изучению сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек и обмена веществ в Массачусетсе.

"Наши инвестиции в размере 50 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет заложат основу для нашей следующей эры инноваций и роста, принося пользу пациентам в США и во всем мире", — сказал Шинекер.

Швейцария столкнется с 31%-й пошлиной на свой экспорт в США , но в иконавчий директор не упомянул о вероятной угрозе тарифов арминистрации Дональда Трампа.

На прошлой неделе в США начали расследование импорта фармацевтической продукции в рамках попытки ввести пошлины на этот сектор. Сроки и масштабы введения пошлин остаются неопределенными, однако последствия могут быть значительными: по данным ООН, в прошлом году в США было импортировано фармацевтической продукции на сумму около 213 млрд долларов, что почти в три раза превышает показатель 2014 года, который составил 73 млрд долларов.

Напомним, французская транснациональная корпорация, специализирующаяся на электрооборудовании Schneider Electric планирует инвестировать более 700 миллионов долларов в свои операции в США в течение следующих двух лет на фоне угроз введения Дональдом Трампом пошлин, которые могут затронуть электрооборудование.