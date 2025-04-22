Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

--0,02

EUR

47,77

+0,74

Готівковий курс:

USD

41,14

41,00

EUR

47,65

47,30

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Швейцарський фармгігант Roche інвестує у США $50 млрд: де побудують нові заводи

будівля Roche
Roche побудує в США нові заводи. / Вікіпедія

Швейцарський фармацевтичний гігант Roche має намір протягом наступних п'яти років інвестувати у Сполучені Штати 50 мільярдів доларів і створити понад 12 тисяч нових робочих місць. Ця масштабна інвестиція компанії є відповіддю на тарифну політику президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Генеральний директор компанії Томас Шинекер заявив, що інвестиції демонструють наміри Roche розширити виробництво продукції у США, де на 24 підприємствах компанії вже працюють 25 тисяч осіб. Після введення в експлуатацію нових та розширених виробничих потужностей Roche експортуватиме зі США більше ліків, ніж імпортуватиме.

В рамках інвестицій фармгігант розширить свої виробничі та дистриб'юторські центри у Кентуккі, Індіані, Нью-Джерсі та Каліфорнії.

У Пенсільванії буде збудовано новий завод із генної терапії, а в Індіані — новий завод із виготовлення обладнання для безперервного моніторингу рівня глюкози. Також буде збудовано новий завод з виробництва препаратів для зниження ваги (місце розташування поки не оголошено), а також науково-дослідний центр з вивчення серцево-судинних захворювань, захворювань нирок та обміну речовин у Массачусетсі.

"Наші інвестиції у розмірі 50 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років закладуть основу для нашої наступної ери інновацій і зростання, приносячи користь пацієнтам у США та в усьому світі", — сказав Шинекер.

Швейцарія зіткнеться з 31%-м митом на свій експорт до США, але виконавчий директор не згадав про ймовірну загрозу тарифів арміністрації Дональда Трампа.

Минулого тижня у США розпочали розслідування щодо імпорту фармацевтичної продукції в рамках спроби ввести мита на цей сектор. Терміни та масштаби введення мит залишаються невизначеними, проте наслідки можуть бути значними: за даними ООН, минулого року в США було імпортовано фармацевтичної продукції на суму близько 213 млрд доларів, що майже втричі перевищує показник 2014 року, який становив 73 млрд доларів.

Нагадаємо, французька транснаціональна корпорація, що спеціалізується на електрообладнанні Schneider Electric планує інвестувати понад 700 мільйонів доларів у свої операції в США протягом наступних двох років на тлі загроз введення Дональдом Трампом мит, які можуть торкнутися електроустаткування.

Автор:
Тетяна Ковальчук