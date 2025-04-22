Швейцарський фармгігант Roche інвестує у США $50 млрд: де побудують нові заводи

Швейцарський фармацевтичний гігант Roche має намір протягом наступних п'яти років інвестувати у Сполучені Штати 50 мільярдів доларів і створити понад 12 тисяч нових робочих місць. Ця масштабна інвестиція компанії є відповіддю на тарифну політику президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Генеральний директор компанії Томас Шинекер заявив, що інвестиції демонструють наміри Roche розширити виробництво продукції у США, де на 24 підприємствах компанії вже працюють 25 тисяч осіб. Після введення в експлуатацію нових та розширених виробничих потужностей Roche експортуватиме зі США більше ліків, ніж імпортуватиме.

В рамках інвестицій фармгігант розширить свої виробничі та дистриб'юторські центри у Кентуккі, Індіані, Нью-Джерсі та Каліфорнії.

У Пенсільванії буде збудовано новий завод із генної терапії, а в Індіані — новий завод із виготовлення обладнання для безперервного моніторингу рівня глюкози. Також буде збудовано новий завод з виробництва препаратів для зниження ваги (місце розташування поки не оголошено), а також науково-дослідний центр з вивчення серцево-судинних захворювань, захворювань нирок та обміну речовин у Массачусетсі.

"Наші інвестиції у розмірі 50 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років закладуть основу для нашої наступної ери інновацій і зростання, приносячи користь пацієнтам у США та в усьому світі", — сказав Шинекер.

Швейцарія зіткнеться з 31%-м митом на свій експорт до США, але виконавчий директор не згадав про ймовірну загрозу тарифів арміністрації Дональда Трампа.

Минулого тижня у США розпочали розслідування щодо імпорту фармацевтичної продукції в рамках спроби ввести мита на цей сектор. Терміни та масштаби введення мит залишаються невизначеними, проте наслідки можуть бути значними: за даними ООН, минулого року в США було імпортовано фармацевтичної продукції на суму близько 213 млрд доларів, що майже втричі перевищує показник 2014 року, який становив 73 млрд доларів.

Нагадаємо, французька транснаціональна корпорація, що спеціалізується на електрообладнанні Schneider Electric планує інвестувати понад 700 мільйонів доларів у свої операції в США протягом наступних двох років на тлі загроз введення Дональдом Трампом мит, які можуть торкнутися електроустаткування.