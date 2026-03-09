- Категория
Схема на 7 млн грн: бывшему руководителю ТЭЦ на Львовщине сообщено о подозрении из-за некачественных укрытий
Во Львовской области разоблачили коррупционную схему при закупке модульных укрытий для работников стратегического предприятия. Из-за действий бывшего чиновника государство понесло убытки на сумму почти 7 млн грн.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
Суть нарушения
Следствие установило, что в октябре 2024 г. государственное предприятие в сфере теплоснабжения подписало контракт с частным подрядчиком.
Соглашение предусматривало монтаж двух быстровозводимых объектов гражданской защиты, рассчитанных на 100 и 70 человек. Укрытия должны были обеспечить безопасность сотрудников во время вражеских атак и воздушных тревог.
Однако на предприятиях установили сооружения другого типа – с более низким уровнем защиты. Такое укрытие не требует требований к объектам критической инфраструктуры и не обеспечивает надлежащей безопасности работников при обстреле или других чрезвычайных ситуациях.
Несмотря на это, тогдашний исполняющий обязанности директора предприятия подписал платежные документы и согласовал оплату поставщика, хотя знал, что установленные сооружения не отвечают требованиям.
В результате государственного общества нанесено почти 7 млн грн убытков.
По данным ZAXID.NET, речь идет о бывшем исполняющем обязанности государственной компании "Нафтогаз тепло" Федоре Шевченко.
За процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в заполнении служебным положением, что повлекло тяжкие следствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
О "Нефтегаз тепло"
"Нефтегаз тепло" управляет теплоэлектроцентралями в Новом Роздоле и Новояворовске с 2019 года по соглашению с АРМА.
Ранее ТЭЦ были арестованы по делу о краже газа более чем на 2 млрд грн ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия-Новый Раздел". Тогда эти компании принадлежали львовским нардепам Богдану и Ярославу Дубневич.
Напомним, во время ремонта Трипольской ТЭС должностные лица частных компаний завладели более 50 млн грн государственных средств из-за схемы с фиктивными тендерами и завышенными ценами. Шестерым фигурантам уже сообщено о подозрении, двое находятся под домашним арестом, еще трем суд может избрать меру пресечения с залогом по 51 млн грн каждому.