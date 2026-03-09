Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,40

51,12

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Схема на 7 млн грн: екскерівнику ТЕЦ на Львівщини повідомлено про підозру через неякісні укриття

укриття
Закуплені укриття не підходять для об’єктів критичної інфраструктури / Суспільне

На Львівщині викрили корупційну схему під час закупівлі модульних укриттів для працівників стратегічного підприємства. Через дії колишнього посадовця держава зазнала збитків на суму майже 7 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Суть порушення

Слідство встановило, що в жовтні 2024 року державне підприємство у сфері теплопостачання підписало контракт із приватним підрядником.

Угода передбачала монтаж двох швидкоспоруджувальних об'єктів цивільного захисту, розрахованих на 100 та 70 осіб. Укриття мали гарантувати безпеку співробітників під час ворожих атак та повітряних тривог.

Проте на підприємствах встановили споруди іншого типу - з нижчим рівнем захисту. Таке укриття не вимагає вимог до об'єктів критичної інфраструктури і не забезпечує належної безпеки працівників під час обстрілів або інших надзвичайних ситуацій.

Попри це, тодішній виконавець обов’язків директора підприємства підписав платіжні документи та погодив оплату постачальника, хоча знав, що встановлені споруди не відповідають вимогам.

У результаті державного товариства завдано майже 7 млн ​​грн збитків.

За даними ZAXID.NET, йдеться про колишнього виконувача обов’язків державної компанії "Нафтогаз тепло" Федора Шевченка.

За процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у заловженні службовим становищем, що спричинило тяжкі слідства (ч. 2 ст. 364 КК України).

Про "Нафтогаз тепло"

"Нафтогаз тепло" керує теплоелектроцентралями в Новому Роздолі і Новояворівську з 2019 року за угодою з АРМА.

Раніше ТЕЦ були арештовані у справі про крадіжку газу на понад 2 млрд грн ТзОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТзОВ "Енергія-Новий Розділ". Тоді ці компанії належали львівським нардепам Богданові та Ярославу Дубневичам.

Нагадаємо, під час ремонту Трипільської ТЕС службові особи приватних компаній заволоділи понад 50 млн грн державних коштів через схему з фіктивними тендерами та завищеними цінами. Шістьом фігурантам уже повідомлено про підозру, двоє перебувають під домашнім арештом, ще трьом суд може обрати запобіжний захід із заставою по 51 млн грн кожному.

Автор:
Тетяна Бесараб