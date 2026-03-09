Схема на 7 млн грн: екскерівнику ТЕЦ на Львівщини повідомлено про підозру через неякісні укриття

На Львівщині викрили корупційну схему під час закупівлі модульних укриттів для працівників стратегічного підприємства. Через дії колишнього посадовця держава зазнала збитків на суму майже 7 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Суть порушення

Слідство встановило, що в жовтні 2024 року державне підприємство у сфері теплопостачання підписало контракт із приватним підрядником.

Угода передбачала монтаж двох швидкоспоруджувальних об'єктів цивільного захисту, розрахованих на 100 та 70 осіб. Укриття мали гарантувати безпеку співробітників під час ворожих атак та повітряних тривог.

Проте на підприємствах встановили споруди іншого типу - з нижчим рівнем захисту. Таке укриття не вимагає вимог до об'єктів критичної інфраструктури і не забезпечує належної безпеки працівників під час обстрілів або інших надзвичайних ситуацій.

Попри це, тодішній виконавець обов’язків директора підприємства підписав платіжні документи та погодив оплату постачальника, хоча знав, що встановлені споруди не відповідають вимогам.

У результаті державного товариства завдано майже 7 млн ​​грн збитків.

За даними ZAXID.NET, йдеться про колишнього виконувача обов’язків державної компанії "Нафтогаз тепло" Федора Шевченка.

За процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у заловженні службовим становищем, що спричинило тяжкі слідства (ч. 2 ст. 364 КК України).

Про "Нафтогаз тепло"

"Нафтогаз тепло" керує теплоелектроцентралями в Новому Роздолі і Новояворівську з 2019 року за угодою з АРМА.

Раніше ТЕЦ були арештовані у справі про крадіжку газу на понад 2 млрд грн ТзОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТзОВ "Енергія-Новий Розділ". Тоді ці компанії належали львівським нардепам Богданові та Ярославу Дубневичам.

Нагадаємо, під час ремонту Трипільської ТЕС службові особи приватних компаній заволоділи понад 50 млн грн державних коштів через схему з фіктивними тендерами та завищеними цінами. Шістьом фігурантам уже повідомлено про підозру, двоє перебувають під домашнім арештом, ще трьом суд може обрати запобіжний захід із заставою по 51 млн грн кожному.