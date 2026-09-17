Табачные компании в Украине получили 6,5 млрд грн прибыли за первое полугодие

За первые шесть месяцев 2026 года табачные компании в Украине получили 6,5 млрд. грн. чистой прибыли, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время общая выручка предприятий отрасли выросла на 10% и достигла 198,2 млрд грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные платформы "Опендатабот".

Динамика регистраций и прибыльность бизнеса

По состоянию на сентябрь 2026 года в Украине насчитывается 1101 действующая компания в табачной сфере. Число бизнесов в отрасли продолжает расти: за восемь месяцев текущего года зарегистрировали 39 новых табачных компаний, тогда как прекратили деятельность только 8. Чистый прирост составил 31 предприятие против 35 за аналогичный период в прошлом году. В то же время показатели еще существенно отстают от уровня 2021 года, когда чистый прирост составил 82 новых компаний.

В целом, финансовую отчетность за первое полугодие 2026 года подали 50 профильных предприятий, что на 13 меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом сравнительные данные доступны по 41 компании, которые отчитывались два года подряд. Среди них у 26 бизнесов доходы выросли, а у 14 — сократились.

Несмотря на всеобщее снижение совокупной чистой прибыли, доля прибыльных игроков на рынке увеличилась: 29 из 41 компании (71%) завершили первое полугодие с плюсом против 63% в прошлом году. Количество убыточных предприятий соответственно снизилось с 14 до 11.

Лидеры рынка по уровню доходов

Самая большая выручка среди компаний, подавших отчетность за оба периода, зафиксирована у таких игроков:

"ДЛС": возглавила рейтинг с выручкой 61,08 млрд грн (чистая прибыль составила 484,8 млн грн; компания входит в финансово-промышленную группу "ДЛ Солюшн");

"Филипп Моррис Сейлз Энд Дистрибьюшн": заняла второе место с доходом 32,15 млрд грн (убыток составляет 387,4 млн грн);

"Джей Ти Интернешнл Компани Украина": замыкает тройку с выручкой 23,6 млрд грн и чистой прибылью 1,65 млрд грн (представлена брендами Winston, Camel, Sobranie, LD, Monte Carlo и Winchester);

"Бритиш Американ Тобакко Сейлз Энд Маркетинг Украина": получила 19,94 млрд грн выручки и 906,5 млн грн чистой прибыли (бренды Kent, Dunhill, glo, Vuse и Velo);

"Глобал Тобакко": заработала 11,69 млрд грн выручки (чистая прибыль - 19,5 млн грн).

В первую десятку по объему доходов также вошли "ДК Мирана" (выручка - 10,65 млрд грн, прибыль - 85,6 млн грн), "Империал Брендз Юкрейн" (выручка - 10 млрд грн, прибыль - 257,9 млн грн), "Джей Ти Интернешнл Украина, 8 млрд грн), "Филипп Моррис Украина" (выручка - 4,41 млрд грн, прибыль - 463,4 млн грн) и "Галичина-Табак" (выручка - 4,26 млрд грн, прибыль - 3 млн грн).

Напомним, Прилуцкая табачная фабрика остановила работу из-за российского удара. Предприятие, принадлежащее British American Tobacco, временно приостановило работу после российской атаки 7 сентября и производит оценку нанесенных повреждений.