Тютюнові компанії в Україні отримали 6,5 млрд грн прибутку за перше півріччя

За перші шість місяців 2026 року тютюнові компанії в Україні отримали 6,5 млрд грн чистого прибутку, що на 8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас загальний виторг підприємств галузі зріс на 10% і досяг 198,2 млрд грн.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані платформи "Опендатабот".

Динаміка реєстрацій та прибутковість бізнесу

Станом на вересень 2026 року в Україні налічується 1 101 чинна компанія у тютюновій сфері. Кількість бізнесів у галузі продовжує зростати: за вісім місяців поточного року зареєстрували 39 нових тютюнових компаній, тоді як припинили діяльність лише 8. Чистий приріст склав 31 підприємство проти 35 за аналогічний період торік. Водночас показники ще суттєво відстають від рівня 2021 року, коли чистий приріст становив 82 нові компанії.

Загалом фінансову звітність за перше півріччя 2026 року подали 50 профільних підприємств, що на 13 менше, ніж за аналогічний період 2025 року. При цьому порівняльні дані доступні щодо 41 компанії, які звітували два роки поспіль. Серед них у 26 бізнесів доходи зросли, а у 14 — скоротилися.

Попри загальне зниження сукупного чистого прибутку, частка прибуткових гравців на ринку збільшилася: 29 із 41 компанії (71%) завершили перше півріччя з плюсом проти 63% торік. Кількість збиткових підприємств відповідно зменшилася з 14 до 11.

Лідери ринку за рівнем доходів

Найбільший виторг серед компаній, які подали звітність за обидва періоди, зафіксовано в таких гравців:

"ДЛС": очолила рейтинг із виторгом 61,08 млрд грн (чистий прибуток склав 484,8 млн грн; компанія входить до фінансово-промислової групи "ДЛ Солюшн");

"Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" з виручкою 23,6 млрд грн та чистим прибутком 1,65 млрд грн (представлена брендами Winston, Camel, Sobranie, LD, Monte Carlo та Winchester);

"Брітіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" отримала 19,94 млрд грн виторгу та 906,5 млн грн чистого прибутку (бренди Kent, Dunhill, glo, Vuse та Velo);

"Глобал Тобакко" заробила 11,69 млрд грн виторгу (чистий прибуток — 19,5 млн грн).

До першої десятки за обсягом доходів також увійшли "ДК Мірана" (виторг — 10,65 млрд грн, прибуток — 85,6 млн грн), "Імперіал Брендз Юкрейн" (виторг — 10 млрд грн, прибуток — 257,9 млн грн), "Джей Ті Інтернешнл Україна" (виторг — 4,96 млрд грн, чистий прибуток — 1,88 млрд грн) та "Галичина-Табак" (виторг — 4,26 млрд грн, прибуток — 3 млн грн).

Нагадаємо, Прилуцька тютюнова фабрика зупинила роботу через російський удар. Підприємство, що належить British American Tobacco, тимчасово призупинило роботу після російської атаки 7 вересня та проводить оцінку завданих пошкоджень.