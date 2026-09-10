Через банкрутство дистриб'ютора сигарет в Україні змінять процедуру стягнення штрафів із монополістів

У липні суд визнав банкрутом ТОВ "Тедіс Україна" – компанію, яка була монополістом на ринку дистрибуції сигарет. Найбільший борг компанія має перед Антимонопольним комітетом України – понад 548 млн грн. Водночас низка ознак у діяльності компанії за останні роки може свідчити про те, що її довели до банкрутства умисно – аби уникнути сплати штрафів та боргів. АМКУ пропонує зміни до законодавства, аби унеможливити таку практику надалі.

Як пише Dilo, про це йшлося під час пресконференції "Банкрутство Тедіс Україна: чи зможе держава повернути півмільярдний борг?".

"Перед запуском процедури банкрутства уся діяльність ТОВ "Тедіс Україна" була переведена на компанію ТОВ "ДЛ солюшн", з якою одномоментно почали працювати найбільші тютюнові компанії. Та навіть стара назва ТОВ "ДЛ солюшн" – "Тедіс Логістик". Ми в цьому вбачаємо ознаки доведення до банкрутства задля уникнення сплати штрафу, але питання тут до правоохоронців", – розповів Сергій Миткалик, голова правління ГО "Антикорупційний штаб" .

Він підкреслив, що цю проблему варто розглянути в межах Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Бізнес використовує процедуру банкрутства

Водночас заступник директора юридичного департаменту Антимонопольного комітету України Кирило Данилов розповів, що кейс "Тедіс Україна" – не єдиний, де бізнес використовує процедуру банкрутства, аби уникнути виконання рішень АМКУ.

"За останні п'ять з половиною років АМКУ майже 80 разів звертався до суду з грошовими вимогами саме у справах про банкрутство, де загальна сума була понад 2,6 млрд грн. Ця проблема є системною і пов’язана з тими законодавчими нормами, які існують сьогодні", – зауважив Данилов.

Як приклад, він навів процедуру оскарження компанією рішення АМКУ в суді, яке призводить до автоматичного зупинення виконання рішення комітету.

За словами Данилова, у співпраці з парламентом АМКУ розробив законопроєкт №12440, який вже отримав позитивний відгук міжнародних партнерів.

Ключові зміни:

судове оскарження більше не буде причиною автоматичної зупинки рішення АМКУ;

покладання відповідальності на економічного правонаступника активів, а не окрему юридичну особу;

введення солідарної відповідальності для суб'єктів господарювання.

"Якщо існують окремі юридичні особи, але вони пов'язані відносинами контролю, тобто вони мають спільного бенефіціара – це все є єдиним суб'єктом господарювання. Тобто якщо компанія, яка вчинила правопорушення не має можливості сплатити штраф, солідарна відповідальність настає для її засновників, в тому числі інших юридичних осіб зі складу відповідної групи", – пояснив Данилов.

"Тедіс Україна" визнали банкрутом

Нагадаємо, господарський суд Одеської області визнав банкрутом ТОВ "Тедіс Україна", яке за рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ) займало монопольне становище на ринку дистрибуції сигарет. Суд відкрив ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

раніше Південно-західний апеляційний господарський суд наклав арешт на кошти ТОВ "Тедіс Україна" на банківських рахунках на загальну суму 548 млн грн у межах позову Антимонопольного комітету України.

Згодом Господарський суд Одеської області відкрив провадження у справі про банкрутство "Тедіс Україна", яка раніше контролювала значну частку вітчизняного ринку дистрибуції тютюнової продукції.