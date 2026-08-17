Суд офіційно визнав банкрутом тютюнового дистриб’ютора "Тедіс Україна"

Господарський суд Одеської області визнав банкрутом ТОВ "Тедіс Україна", яке за рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ) займало монопольне становище на ринку дистрибуції сигарет. Суд відкрив ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ухвалу суду.

Борги та стан активів підприємства

Загальні визнані судом вимоги кредиторів становлять близько 588,9 млн грн:

Претензії АМКУ: левова частка боргу — 548,45 млн грн — припадає на вимоги Антимонопольного комітету.

Борг перед ініціатором банкрутства: компанії ТОВ "Аккорд Голд", яка ініціювала процес банкрутства, "Тедіс Україна" заборгувала 38 млн грн.

Згідно з матеріалами судової ухвали, інвентаризація підтвердила наявність товарно-матеріальних цінностей лише на 1,126 млн грн, а залишок на банківському рахунку становив 1 667 грн. Ще 307,9 млн грн значаться як дебіторська заборгованість, однак первинні документи для її підтвердження розпоряднику майна надані не були.

Припинення діяльності та втрата контрактів

Суд зафіксував істотне скорочення господарської діяльності ТОВ "Тедіс Україна" у 2023–2025 роках, зменшення доходів, активів та власного капіталу підприємства. Діяльність за основним напрямом — оптова торгівля тютюновими виробами — у цей період була фактично зупинена, а фінансовий стан набув ознак стійкої неплатоспроможності.

У 2023 році найбільші міжнародні тютюнові виробники — Philip Morris, JTI, British American Tobacco та Imperial Tobacco — майже одночасно розірвали угоди з компанією й перейшли до співпраці з товариством "ДЛ солюшн" (початкова назва — ТОВ "Тедіс Логістик").

Нагадаємо, раніше Південно-західний апеляційний господарський суд наклав арешт на кошти ТОВ "Тедіс Україна" на банківських рахунках на загальну суму 548 млн грн у межах позову Антимонопольного комітету України.

Згодом Господарський суд Одеської області відкрив провадження у справі про банкрутство "Тедіс Україна", яка раніше контролювала значну частку вітчизняного ринку дистрибуції тютюнової продукції.