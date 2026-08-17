Суд официально признал банкротом табачного дистрибьютора "Тедис Украина"

Хозяйственный суд Одесской области признал банкротом ООО "Тедис Украина", по решению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) занимало монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет. Суд открыл ликвидационную процедуру сроком 12 месяцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на определение суда.

Долги и состояние активов предприятия

Общие признанные судом требования кредиторов составляют около 588,9 млн. грн.

Претензии АМКУ: львиная доля долга – 548,45 млн грн – приходится на требования Антимонопольного комитета.

Долг перед инициатором банкротства: компании ООО "Аккорд Голд", инициировавшей процесс банкротства, "Тедис Украина" задолжала 38 млн грн.

Согласно материалам судебного определения, инвентаризация подтвердила наличие товарно-материальных ценностей всего на 1,126 млн грн, а остаток на банковском счете составил 1667 грн. Еще 307,9 млн. грн. числятся как дебиторская задолженность, однако первичные документы для ее подтверждения распорядителю имущества предоставлены не были.

Прекращение деятельности и утрата контрактов

Суд зафиксировал существенное сокращение хозяйственной деятельности ООО "Тедис Украина" в 2023-2025 годах, уменьшение доходов, активов и собственного капитала предприятия. Деятельность по основному направлению — оптовая торговля табачными изделиями — в этот период была фактически остановлена, а финансовое состояние приобрело признаки устойчивой неплатежеспособности.

В 2023 году крупнейшие международные табачные производители - Philip Morris, JTI, British American Tobacco и Imperial Tobacco - почти одновременно разорвали соглашения с компанией и перешли к сотрудничеству с обществом "ДЛ солюшн" (начальное название - ООО "Тедис Логистик").

Напомним, ранее Юго-западный апелляционный хозяйственный суд наложил арест на средства ООО "Тедис Украина" на банковских счетах на общую сумму 548 млн. грн. в рамках иска Антимонопольного комитета Украины.

Впоследствии Хозяйственный суд Одесской области открыл производство по делу о банкротстве "Тедис Украина", ранее контролировавшему значительную долю отечественного рынка дистрибуции табачной продукции.