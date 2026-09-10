Из-за банкротства дистрибьютора сигарет в Украине изменят процедуру взыскания штрафов с монополистов

В июле суд признал банкротом ООО "Тедис Украина" – компанию, которая являлась монополистом на рынке дистрибуции сигарет. Наибольший долг у компании перед Антимонопольным комитетом Украины – более 548 млн грн. В то же время ряд признаков деятельности компании за последние годы может свидетельствовать о том, что ее довели до банкротства умышленно – чтобы избежать уплаты штрафов и долгов. АМКУ предлагает изменения в законодательство, чтобы исключить такую практику в дальнейшем.

Как пишет Dilo, об этом шла речь во время пресс-конференции "Банкротство Тедис Украина: сможет ли государство вернуть полумиллиардный долг?".

"Перед запуском процедуры банкротства вся деятельность ООО "Тедис Украина" была переведена на компанию ООО "ДЛ солюшн", с которой одномоментно начали работать крупнейшие табачные компании. И даже старое название ООО "ДЛ солюшн" - "Тедис Логистик " . Миткалик , председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб".

Он подчеркнул, что эту проблему следует рассмотреть в рамках Временной следственной комиссии Верховной Рады по правоохранительной деятельности.

Бизнес использует процедуру банкротства

В то же время, заместитель директора юридического департамента Антимонопольного комитета Украины Кирилл Данилов рассказал, что кейс "Тедис Украина" – не единственный, где бизнес использует процедуру банкротства, чтобы избежать выполнения решений АМКУ.

"За последние пять с половиной лет АМКУ почти 80 раз обращался в суд с денежными требованиями именно по делам о банкротстве, где общая сумма была более 2,6 млрд грн. Эта проблема системна и связана с теми законодательными нормами, которые существуют сегодня", - отметил Данилов.

В качестве примера он привел процедуру обжалования компанией решения АМКУ в суде, которое приводит к автоматической остановке выполнения решения комитета.

По словам Данилова, в сотрудничестве с парламентом АМКУ разработал законопроект №12440 , который уже получил положительный отклик международных партнеров.

Ключевые изменения:

судебное обжалование больше не будет причиной автоматической остановки решения АМКУ;

возложение ответственности на экономического правопреемника активов, а не отдельное юридическое лицо;

введение солидарной ответственности для субъектов ведения хозяйства.

"Если существуют отдельные юридические лица, но они связаны отношениями контроля, то есть они имеют общего бенефициара - это все является единственным субъектом хозяйствования. То есть если компания, совершившая правонарушение не имеет возможности уплатить штраф, солидарная ответственность наступает для ее учредителей, в том числе других юридических лиц из состава соответствующей группы", - пояснил он.

"Тедис Украина" признали банкротом

Напомним, хозяйственный суд Одесской области признал банкротом ООО "Тедис Украина", которое по решению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) занимало монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет. Суд открыл ликвидационную процедуру сроком 12 месяцев.

ранее Юго-западный апелляционный хозяйственный суд наложил арест на средства ООО "Тедис Украина" на банковских счетах на общую сумму 548 млн. грн. в рамках иска Антимонопольного комитета Украины.

Впоследствии Хозяйственный суд Одесской области открыл производство по делу о банкротстве "Тедис Украина", ранее контролировавшая значительную долю отечественного рынка дистрибуции табачной продукции.