Тайваньский промгигант планирует купить "Ивано-Франковскцемент" и еще три компании за €750 млн

Совет директоров тайваньского промышленного конгломерата TCC Group Holdings – одного из крупнейших производителей цемента и строительных материалов в мире – одобрил приобретение 100% акций украинского "Ивано-Франковском цемента" и еще трех компаний за €750 млн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Focus Тайвань.

Что покупает TCC

По данным вице-президента TCC Group Holdings Шелли Е, через свою дочернюю компанию в Нидерландах холдинг планирует приобрести "Ивано-Франковскцемент" (IFCEM), производителя кровельных материалов "Ивано-Франковск-Крыша", производителя гипсовых изделий KRU Gips и производителя сухих строительных смесей KRU Mix.

Окончательную стоимость предприятий определят по ее завершении. На сумму влияют, в частности, чистый долг и чистый оборотный капитал компаний.

Соглашение еще должны согласовать регуляторы Украины и Тайваня, а также другие соответствующие юрисдикции.

Цели инвестора и производственные показатели

Завод "Ивано-Франковскцемент" расположен в Ивано-Франковске, примерно в 760 километрах от основных зон боевых действий на юго-востоке Украины. Завод работает непрерывно с 2022 года.

По данным инвестора, в 2025 году выручка IFCEM выросла на 20,3% - до 16,25 млрд грн. Валовая прибыль увеличилась на 40,3% - до 6,44 млрд грн. Валовая маржа составила 39,6% по сравнению с 34% годом ранее, а чистая прибыль после уплаты налогов выросла на 44,5%.

Компания имеет около 36% украинского рынка цемента. Ее продукция также продается в Польше, Румынии, Молдове, Словакии и Венгрии.

На заводе установлены солнечные электростанции мощностью 50 МВт и газовые установки на 19 МВт для автономности.

Для сделки TCC привлекла Morgan Stanley в качестве финансового советника. Компания также заявила о возможности привлечения международных финансовых учреждений в качестве соинвесторов.

Указывается. что по оценкам Всемирного банка и ООН, общие потребности в восстановлении Украины в течение ближайшего десятилетия превысят $500 миллиардов, а наибольшие инвестиции будут нуждаться в жилищном фонде, транспорте и энергосети. Приход международных стратегических инвесторов в сектор производства строительных материалов является важным шагом для обеспечения строительных площадок необходимым сырьем местного производства.

О TCC Group Holdings

TCC Group Holdings является промышленной группой Тайваня и одним из крупнейших производителей цемента в мире. Компания имеет более 40 производственных площадок с общей мощностью более 112 млн. тонн цемента в год. В группе работает около 13 800 человек.

Помимо цементного производства TCC работает в сфере зеленой энергетики, систем накопления энергии и производства материалов. Компания имеет предприятия в Европе и Африке, в том числе в Португалии, Турции, Испании, Великобритании, Нидерландах, Франции и Италии.

Ранее сообщалось, что в мире наблюдается значительное перепроизводство цемента, но Украине при восстановлении важно обеспечить использование украинских материалов и рабочей силы, чтобы средства оставались в экономике страны.