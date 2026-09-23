Тайванський промгігант планує купити "Івано-Франківськцемент" та ще три компанії за €750 млн

Рада директорів тайванського промислового конгломерату TCC Group Holdings – одного із найбільших виробників цементу та будівельних матеріалів у світі – схвалила придбання 100% акцій українського "Івано-Франківськцементу" та ще трьох компаній за €750 млн.

Як пише Dilo, про це повідомляє Focus Taiwan.

Що купує TCC

За даними віцепрезидента TCC Group Holdings Шеллі Є, через свою дочірню компанію в Нідерландах холдинг планує придбати "Івано-Франківськцемент" (IFCEM), виробника покрівельних матеріалів "Івано-Франківськ-Дах", виробника гіпсових виробів KRU Gips та виробника сухих будівельних сумішей KRU Mix.

Остаточну вартість підприємств визначать після її завершення. На суму впливатимуть, зокрема, чистий борг та чистий оборотний капітал компаній.

Угоду ще мають погодити регулятори України і Тайваню, а також інших відповідних юрисдикцій.

Цілі інвестора та виробничі показники

Завод "Івано-Франківськцемент" розташоване в Івано-Франківську, приблизно за 760 кілометрів від основних зон бойових дій на південному сході України. Завод працює безперервно з 2022 року.

За даними інвестора, у 2025 році виручка IFCEM зросла на 20,3% — до 16,25 млрд грн. Валовий прибуток збільшився на 40,3% — до 6,44 млрд грн. Валова маржа становила 39,6% проти 34% роком раніше, а чистий прибуток після сплати податків зріс на 44,5%.

Компанія має близько 36% українського ринку цементу. Її продукцію також продають у Польщі, Румунії, Молдові, Словаччині та Угорщині.

На заводі також встановлені сонячні електростанції потужністю 50 МВт і газові установки на 19 МВт для автономності.

Для угоди TCC залучила Morgan Stanley як фінансового радника. Компанія також заявила про можливість залучення міжнародних фінансових установ як співінвесторів.

Зазначається. що за оцінками Світового банку та ООН, загальні потреби на відновлення України протягом найближчого десятиліття перевищать $500 мільярдів, а найбільших інвестицій потребуватимуть житловий фонд, транспорт та енергомережа. Прихід міжнародних стратегічних інвесторів до сектора виробництва будівельних матеріалів є важливим кроком для забезпечення будівельних майданчиків необхідною сировиною місцевого виробництва.

Про TCC Group Holdings

TCC Group Holdings є промисловою групою з Тайваню та одним із найбільших виробників цементу у світі. Компанія має понад 40 виробничих майданчиків із загальною потужністю понад 112 млн тонн цементу на рік. У групі працюють близько 13 800 людей.

Крім цементного виробництва, TCC працює у сфері зеленої енергетики, систем накопичення енергії та виробництва матеріалів. Компанія має підприємства в Європі та Африці, зокрема в Португалії, Туреччині, Іспанії, Великій Британії, Нідерландах, Франції та Італії.

Раніше повідомлялося, що у світі спостерігається значне перевиробництво цементу, але Україні під час відбудови важливо забезпечити використання українських матеріалів і робочої сили, щоб кошти залишались в економіці країни.