"Таможенный безвиз" бьет рекорды: более 46 тысяч транзитных деклараций за три месяца

Результаты первого квартала 2026 зафиксировали стабильный рост популярности процедуры совместного транзита среди украинского бизнеса. За первые три месяца года было оформлено 46,3 тысячи транзитных деклараций. Бизнес более активно применяет возможности системы NCTS.

Рекордные показатели "таможенного безвиза"

Из общего количества оформленных документов более 30,1 тысяч перемещений начались в Украине и были успешно завершены в странах-участницах Конвенции.

В то же время, украинские таможни обработали и завершили еще 16,2 тысячи операций, инициированных за рубежом.

Статистика внутренних перемещений

Система активно применяется и для внутренних нужд: по территории Украины по декларациям Т1 было осуществлено почти 9 тысяч перевозок.

Особенно результативным стал март 2026 года. Именно в этом месяце зафиксирован исторический максимум: 12,1 тысяч деклараций на отправку и 6,4 тысяч — в завершение.

В ведомстве добавили, что растет и доверие бизнеса к инструментам гарантирования. В I квартале в системе зарегистрировано 15 общих гарантий на сумму 39 млн. евро. Кроме того, оформлено 5821 индивидуальная гарантия общей стоимостью 491 млн евро.

Система таможенного безвиза продолжает развиваться. В январе 2025 года все страны-участницы Конвенции перешли на новую версию электронной транзитной системы NCTS Фаза 5. Министерство финансов сообщило, что общая сумма зарегистрированных гарантий (общих и индивидуальных) в 2025 году превысила 1,3 миллиарда евро. По прогнозам экспертов объем транзитных операций будет расти в 2026 году, особенно с учетом восстановления логистических цепей.

Напомним, система совместного транзита между Украиной и странами ЕС показала рекордные результаты в 2025 году. По данным Государственной таможенной службы, украинские компании оформили около 142 тысяч транзитных перемещений.