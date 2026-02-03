"Митний безвіз" з ЄС. За рік українці оформили майже 142 тис. транзитних декларацій – які результати у ІНГО

Система спільного транзиту між Україною та країнами ЄС показала рекордні результати у 2025 році. За даними Державної митної служби, українські компанії оформили майже 142 тисяч транзитних переміщень. Для значної частини цих операцій фінансові гарантії надавала страхова компанія ІНГО.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу страхової компанії.

Згідно з повідомленням, торік ІНГО надала послуги з гарантування 109 клієнтам, які оформили майже 90 тисяч транзитних декларацій Т1 – це 63% від усіх таких декларацій в Україні. Компанія зареєструвала 63 загальні гарантії (для постійних операцій) та 9553 індивідуальні гарантії (для окремих перевезень). Це 72% та 42% відповідно від загального обсягу таких гарантій в країні.

Про "митний безвіз" та страхування

У жовтні 2022 року Україна приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту, запровадивши так званий митний безвіз. Система дозволяє переміщувати вантажі між країнами учасниками (станом на зараз це 39 країн) за одним транзитним документом, без митного оформлення на кордоні кожної країни.

Ключовий елемент системи – фінансові гарантії, які забезпечують сплату митних платежів і дозволяють вантажам вільно рухатися без внесення попереднього забезпечення мита у грошовому еквіваленті.

"Фінансове гарантування митних операцій – це не класичне страхування, але воно демонструє надійність компанії та її фінансову спроможність", – коментує Сергій Сидорчук, заступник директора департаменту корпоративного страхування ІНГО.

За його словами, це передбачає значні зобов'язання перед митними органами кількох країн одночасно. У разі порушення процедури саме гарант несе відповідальність за сплату митних платежів, що вимагає високого рівня капіталізації та довіри з боку держави. Цей напрямок допомагає українському бізнесу розвивати міжнародну торгівлю навіть в умовах війни.

Система митного безвізу продовжує розвиватися. У січні 2025 року всі країни-учасниці Конвенції перейшли на нову версію електронної транзитної системи NCTS Фаза 5. Міністерство фінансів повідомило, що загальна сума зареєстрованих гарантій (загальних та індивідуальних) у 2025 році перевищила 1,3 мільярда євро. За прогнозами експертів, обсяг транзитних операцій зростатиме у 2026 році, особливо з урахуванням відновлення логістичних ланцюгів.

Для українських експортерів швидкість митного оформлення безпосередньо впливає на конкурентоспроможність. Затримка вантажу на кордоні може означати зірвані контракти та втрату клієнтів у Європі. Тому, як кажуть у пресслужбі страховика, вибір надійного фінансового гаранта став критичним фактором для компаній, які працюють з міжнародною торгівлею.

Про ІНГО

ІНГО – одна з найбільших страхових компаній України, яка працює на ринку понад 30 років. Окрім класичних страхових продуктів, компанія є зареєстрованим фінансовим гарантом митних операцій відповідно до Митного кодексу України.

Станом на 2025 рік ІНГО обслуговувала понад 100 корпоративних клієнтів у сфері фінансового гарантування транзитних операцій. Компанія входить до трійки лідерів українського страхового ринку за обсягом активів та є членом Європейської Бізнес Асоціації (EBA) і Міжнародної торгової палати (ICC).