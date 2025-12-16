Страхова компанія ІНГО майже втричі збільшила виплати за збитки, спричинені бойовими діями

За січень-листопад 2025 року страхова компанія ІНГО виплатила 116,4 млн грн за шкоду, пов’язану з бойовими діями, що майже втричі перевищує показник за аналогічний період 2024 року. Загалом за останні два роки – понад 162 млн грн сплачених компенсацій.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Як йдеться в повідомленні ІНГО, основна частина виплат цьогоріч припала на пошкодження майна, нерухомості, автотранспорту та вантажів. Обсяг таких компенсацій перевищив 116 млн грн проти 46 млн грн роком раніше. Виплати здійснювалися переважно за рахунок власного капіталу компанії, без залучення перестраховиків, що відповідає поточним умовам роботи українського страхового ринку. Найбільше зростання збитків зафіксовано у корпоративному сегменті.

Більшість страхових випадків стосувалися часткових пошкоджень. Для транспорту це, зокрема, вибиті вікна, уламкові пробоїни та деформація кузова. Для житлових об’єктів – пошкодження вікон, дверей, покрівель і фасадів, а також внутрішнього оздоблення. У комерційній нерухомості характер пошкоджень залежав від типу об’єкта та специфіки діяльності підприємства.

Страхова компанія збільшила виплати за воєнними ризиками. Фото: СК ІНГО

"Найсильніше війна впливає саме на корпоративний сектор, адже там сформована найвища концентрація ризиків і найбільший обсяг збитків", – зазначив голова правління СК ІНГО Андрій Семченко, додавши, що йдеться про складні об’єкти, які потребують особливого підходу як під час їхнього прийому на страхування, так і в процесі врегулювання страхових випадків.

Пресслужба наголошує, що зростання виплат пов'язано насамперед із розширенням страхового портфеля. Якщо у 2024 році воєнні ризики були застраховані для близько 150 комерційних об’єктів, то цього року їхня кількість перевищила 230. Кількість застрахованих вантажів зросла у 1,4 раза, автотранспорту – майже вдвічі. Загальний обсяг відповідальності ІНГО за воєнними ризиками збільшився з 12,1 млрд грн до понад 26,5 млрд грн.

Активніше страхують майно і фізичні особи: кількість застрахованих домогосподарств зросла з 4400 до майже 6000, а сукупна відповідальність за договорами – з 4,34 млрд грн до понад 7,7 млрд грн.

Росія постійно обстрілює українську територію. Фото: СК ІНГО

Окрім розширення портфеля, на зростання виплат впливають інтенсивність обстрілів і збільшення страхових сум. У компанії зазначають, що у 2025 році можливість пропонувати вищі ліміти забезпечується співпрацею з міжнародними перестраховиками, зокрема лондонським ринком. У портфелі ІНГО є об’єкти з перестрахуванням на суму понад 2,6 млрд грн.

Семченко зазначив, що міжнародні перестраховики, передусім лондонський ринок, працюють з українськими ризиками значно впевненіше, ніж рік тому.

"Це результат появи повноцінної статистики, якісного андеррайтингу та реальних кейсів виплат. Запрацювала програма AОН (глобальний постачальник послуг у сфері управління ризиками, страховому та перестраховому посередництві – ред.) та ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку – ред.), яка підтримала страхування автопарків, залізничного транспорту, техніки й вантажів з опцією зберігання в портах", – розповів голова правління СК ІНГО.

Він розповів, що для бізнесу це означає захист з лімітом на рівні 2 млн євро по одному випадку за програмою АОН/ЄБРР та 4-5 млн доларів у разі страхування нерухомості з перестрахуванням на лондонському ринку. Можливості для вищих лімітів теж існують, однак перестраховики обережні щодо концентрації ризику на одному об’єкті, додав Семченко.

Нагадаємо, у світовій практиці воєнні ризики майже завжди виключені зі стандартних програм страхування: збитки від бойових дій, тероризму чи військових операцій зазвичай не покриваються, а спеціальне покриття доступне лише в окремих сегментах (авіація, морські перевезення, стратегічні об’єкти) і продається як додаткове розширення.

Після початку повномасштабної війни міжнародні перестраховики фактично зупинили роботу з українськими воєнними ризиками, тому українські страховики сформували власні продукти – спершу як обмежені розширення до договорів, а згодом як окремі програми, здебільшого на власному утриманні. З накопиченням статистики виплат і вдосконаленням оцінки ризиків частина іноземних перестраховиків поступово повертається до співпраці з Україною, хоча цей сегмент залишається одним із найскладніших.