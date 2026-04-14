"Митний безвіз" б’є рекорди: понад 46 тисяч транзитних декларацій за три місяці

Результати першого кварталу 2026 року зафіксували стабільне зростання популярності процедури спільного транзиту серед українського бізнесу. Протягом перших трьох місяців року було оформлено 46,3 тисячі транзитних декларацій. Бізнес активніше застосовує можливості системи NCTS.

Рекордні показники "митного безвізу"

Із загальної кількості оформлених документів понад 30,1 тисячі переміщень розпочалися в Україні та були успішно завершені в країнах-учасницях Конвенції.

Водночас українські митниці опрацювали та завершили ще 16,2 тисячі операцій, ініційованих за кордоном.

Статистика внутрішніх переміщень

Система активно застосовується і для внутрішніх потреб: територією України за деклараціями Т1 було здійснено майже 9 тисяч перевезень.

Особливо результативним став березень 2026 року. Саме цього місяця зафіксовано історичний максимум: 12,1 тисячі декларацій на відправлення та 6,4 тисячі — на завершення.

У відомстві додали, що зростає і довіра бізнесу до інструментів гарантування. У І кварталі в системі зареєстровано 15 загальних гарантій на суму 39 млн євро. Крім того, оформлено 5821 індивідуальну гарантію загальною вартістю 491 млн євро.

Система митного безвізу продовжує розвиватися. У січні 2025 року всі країни-учасниці Конвенції перейшли на нову версію електронної транзитної системи NCTS Фаза 5. Міністерство фінансів повідомило, що загальна сума зареєстрованих гарантій (загальних та індивідуальних) у 2025 році перевищила 1,3 мільярда євро. За прогнозами експертів, обсяг транзитних операцій зростатиме у 2026 році, особливо з урахуванням відновлення логістичних ланцюгів.

Нагадаємо, система спільного транзиту між Україною та країнами ЄС показала рекордні результати у 2025 році. За даними Державної митної служби, українські компанії оформили майже 142 тисяч транзитних переміщень.