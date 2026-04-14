Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

51,16

50,90

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Митний безвіз" б’є рекорди: понад 46 тисяч транзитних декларацій за три місяці

митниця
30 тисяч українських відправлень успішно завершено у країнах ЄС / Depositphotos

Результати першого кварталу 2026 року зафіксували стабільне зростання популярності процедури спільного транзиту серед українського бізнесу. Протягом перших трьох місяців року було оформлено 46,3 тисячі транзитних декларацій. Бізнес активніше застосовує можливості системи NCTS.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна митна служба України.

Рекордні показники "митного безвізу"

Із загальної кількості оформлених документів понад 30,1 тисячі переміщень розпочалися в Україні та були успішно завершені в країнах-учасницях Конвенції.

Водночас українські митниці опрацювали та завершили ще 16,2 тисячі операцій, ініційованих за кордоном.

Статистика внутрішніх переміщень

Система активно застосовується і для внутрішніх потреб: територією України за деклараціями Т1 було здійснено майже 9 тисяч перевезень.

Особливо результативним став березень 2026 року. Саме цього місяця зафіксовано історичний максимум: 12,1 тисячі декларацій на відправлення та 6,4 тисячі — на завершення.

У відомстві додали, що зростає і довіра бізнесу до інструментів гарантування. У І кварталі в системі зареєстровано 15 загальних гарантій на суму 39 млн євро. Крім того, оформлено 5821 індивідуальну гарантію загальною вартістю 491 млн євро.

Система митного безвізу продовжує розвиватися. У січні 2025 року всі країни-учасниці Конвенції перейшли на нову версію електронної транзитної системи NCTS Фаза 5. Міністерство фінансів повідомило, що загальна сума зареєстрованих гарантій (загальних та індивідуальних) у 2025 році перевищила 1,3 мільярда євро. За прогнозами експертів, обсяг транзитних операцій зростатиме у 2026 році, особливо з урахуванням відновлення логістичних ланцюгів.

Нагадаємо, система спільного транзиту між Україною та країнами ЄС показала рекордні результати у 2025 році. За даними Державної митної служби, українські компанії оформили майже 142 тисяч транзитних переміщень. Для значної частини цих операцій фінансові гарантії надавала страхова компанія ІНГО.

Автор:
Тетяна Бесараб