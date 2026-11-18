За десять лет работы в системе онлайн-аукционов "Прозорро.Продажи" Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) реализовал активы обанкротившихся банков почти на 34 млрд грн. В общей сложности произошло более 15,1 тыс. успешных торгов, а вырученные средства направили на расчеты с ликвидируемыми кредиторами финучреждений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой наданные "Prozorro.Продажи".

Участие в торгах ФГВФЛ за этот период приняли более 12,5 тыс. покупателей – в среднем на один аукцион подавалось более двух предложений, а за отдельные объекты соревновались почти полсотни участников.

По словам СЕО "Прозорро. Продажи" Игоря Добрована, именно высокая конкуренция позволила существенно увеличить финальную стоимость лотов:

9,1 тыс. лотов продали по гибридному голландскому аукциону - их финальная стоимость выросла с минимально запланированных 14, 2 млрд грн до более 18 млрд грн;

свыше 6 тыс. лотов реализовали на классических английских аукционах (на повышение цены) – суммарная стоимость поднялась с 13,8 млрд грн до 15,9 млрд грн.

Что именно продавал Фонд

Больше средств — более 20 млрд грн — принесла продажа прав требования по кредитным договорам. Кроме этого, с молотка уходили недвижимость, земельные участки, транспорт, техника, корпоративные права и даже предметы искусства.

Среди нетипичных и знаковых активов, получивших новых владельцев:

права требования по кредитам с обеспечением в виде столичного ТЦ "Магеллан" (620 млн грн);

имущественный комплекс с домами, рестораном и базой отдыха в Козине и Конча-Заспе (311,1 млн грн);

одесская гостиница "Виктория" (139,3 млн грн) и здание частного лицея в Киеве (107,8 млн грн);

антиквариат и ювелирные изделия: золотой портсигар фирмы Карла Фаберже 1899-1908 годов (378, 3 тыс. грн), партия из 1730 серебряных украшений (417 тыс. грн) и икона "Образ Казанской Пресвятой Богородицы" (153 тыс. грн).

Самые дорогие лоты - активы российских госбанков

Тройку самых дорогих продаж за десятилетие сформировали активы выведенных с рынка "дочек" российских банков - АО "МР Банк" (бывший Сбербанк) и ПАО Проминвестбанк, которые Фонд реализует с 2022 года (в целом проведено 614 таких аукционов на 8,5 млрд грн).

Абсолютным рекордсменом стал культурно-деловой центр с банковским отделением и концертным залом в Киеве площадью 6,9 тыс. кв. м, который был продан за 916 млн грн.

Второе и третье места заняли права требования по кредитным договорам, реализуемые за 894, 9 млн грн и 809, 9 млн грн соответственно.

Напомним, за десять лет работы через систему "Прозорро.Продажи"провели более 182 тыс. успешных аукционов на общую сумму свыше 131 млрд грн. Из этой суммы более 70 млрд грн государство и общины привлекли уже во время полномасштабной войны.