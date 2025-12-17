Запланована подія 2

Тендер на разработку проекта строительства дороги на "Буковель" отменен: причины

Новой дороги на "Буковел" не будет. / Depositphotos

Служба обновления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области официально отменила тендер на разработку проекта новой автомобильной дороги в Карпатах. Речь идет о участке Быстрица — Яблуница, которая должна пройти через Поляницу — место расположения популярного курорта "Буковель".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на протокол отмены, опубликованный 17 декабря на "Рrozorro. Продажи".

Согласно документом главной причиной отмены стало "отсутствие дальнейшей потребности в закупке". Юридически закупку (ДК 021:2015 – 71320000-7 услуги по инженерному проектированию) признали несостоявшимся, ссылаясь на постановление Кабинета Министров №1178 от 12 октября 2022г.

Что предшествовало?

В начале декабря в системе Prozorro появилась информация о тендере, объявленном Службой восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Речь шла о разработке проектной документации для строительства новой автомобильной дороги в Карпатах на участке Быстрица – Яблуница через Поляницу, где расположен курорт "Буковель".

Общая протяженность потенциальной дороги - 28,6 км, а ее ориентировочная стоимость в медиа подавала как 6,6 млрд грн. Параллельно стало известно, что 26 ноября Служба восстановления заключила контракт с компанией "ПБС" на капитальный ремонт существующей дороги Ивано-Франковск — Надворная на участке Быстрицы стоимостью 2,1 млрд грн.

Это повлекло за собой волну публикаций в СМИ о якобы подготовке к масштабному строительству новой дороги в "Буковель" за государственные средства.

В Агентстве восстановления 9 декабря опровергли информацию о планах потратить 6,6 млрд грн на строительство дороги в Буковель, заявив, что бюджетные средства на этот проект не предусмотрены, а финансирование направлено только на ремонт аварийных мостов и участков трассы Т-09-06.

Результатом этого публичного резонанса и пересмотра приоритетов стала полная отмена тендера на проектирование. Таким образом, планы на новое строительство в этом направлении официально свернуты.

Автор:
Татьяна Ковальчук
