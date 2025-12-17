Запланована подія 2

Тендер на розробку проєкту будівництва дороги на "Буковель" скасовано: причини

дорога
Нової дороги на "Буковель" не буде. / Depositphotos

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області офіційно відмінила тендер на розробку проєкту нової автомобільної дороги в Карпатах. Йдеться про ділянку Бистриця – Яблуниця, яка мала пройти через Поляницю — місце розташування популярного курорту "Буковель".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на протокол відміни, опублікований 17 грудня на "Рrozorro. Продажі".

Згідно із документом головною причиною скасування стала "відсутність подальшої потреби в закупівлі". Юридично закупівлю (ДК 021:2015 – 71320000-7 послуги з інженерного проєктування) визнали такою, що не відбулася, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів №1178 від 12 жовтня 2022 року.

Що передувало?

На початку грудня в системі Prozorro з’явилась інформація про тендер, оголошений Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Йшлося про розробку проєктної документації для будівництва нової автомобільної дороги в Карпатах на ділянці Бистриця – Яблуниця через Поляницю, де розташований курорт "Буковель".

Загальна протяжність потенційної дороги - 28,6 км, а її орієнтовну вартість у медіа подавали як 6,6 млрд грн. Паралельно стало відомо, що 26 листопада Служба відновлення уклала контракт із компанією "ПБС" на капітальний ремонт існуючої дороги Івано-Франківськ — Надвірна на ділянці до Бистриці вартістю 2,1 млрд грн.

Це спричинило хвилю публікацій у ЗМІ про нібито підготовку до масштабного будівництва нової дороги до "Буковеля" за державні кошти.

В Агентстві відновлення 9 грудня спростували інформацію про плани витратити 6,6 млрд грн на будівництво дороги до Буковеля, заявивши, що бюджетних коштів на цей проєкт не передбачено, а фінансування спрямоване лише на ремонт аварійних мостів і ділянок траси Т-09-06.

Результатом цього публічного резонансу та перегляду пріоритетів стало повне скасування тендеру на проєктування. Таким чином, плани на нове будівництво в цьому напрямку офіційно згорнуто.

Автор:
Тетяна Ковальчук
