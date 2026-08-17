Теневая занятость в РФ достигла 41%: бюджет теряет налоги на фоне военных расходов

Рынок труда на россии все увереннее двигается в тень. В январе-мае 2026 года в стране насчитывалось 74,6 млн. занятых, тогда как штатная численность работников организаций составляла лишь 44,1 млн. Разрыв между этими цифрами достиг 30,5 млн. человек — это 41% всей занятости в стране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные СЗРУ.

Официально нанимать работника в России стало слишком дорого. Содержание штатного сотрудника обходится работодателю по меньшей мере на 43% дороже начисленной зарплаты:

Налоги на штат: налог на доходы физических лиц составляет от 13 до 22% в зависимости от прогрессивной шкалы, базовые страховые взносы в социальный фонд — 30% в пределах предельной базы, а также от 0,2 до 8,5% уплачивается за травматизм.

Выгода от самозанятых: сотрудничество с самозанятым стоит компании ноль страховых взносов, а сам исполнитель платит всего 6% налога на профессиональный доход.

Эту тенденцию усиливает платформенная экономика. Такси, доставка, маркетплейсы и аутсорсинговые компании все активнее привлекают исполнителей в качестве индивидуальных или самозанятых предпринимателей, избегая официального оформления в штат. Для платформ это способ сократить постоянные расходы и переложить социальные и финансовые риски на самих работников, которые остаются без больничных, отпускных и пенсионных отчислений в обычном виде.

Отрасли-лидеры и смена приоритетов экономики

Наибольший разрыв между общей и штатной занятостью фиксируется в отраслях с сезонными колебаниями спроса, высокой текучестью кадров и быстро менять численность персонала:

торговля;

строительство;

обрабатывающая промышленность;

сельское хозяйство;

транспорт.

Если в 2023-2025 годах острый дефицит кадров заставлял российский бизнес держаться за штатных работников, конкурировать за них и повышать зарплаты, то охлаждение экономики в 2026 году переставляет приоритеты. На фоне замедления роста, дорогостоящего кредитования и слабого спроса компании все чаще выбирают не расширение штата, а оптимизацию затрат из-за гибких форм занятости.

Для кремля такая трансформация оборачивается прямыми финансовыми потерями. Сокращение доли штатных работников означает сужение базы налоговых и страховых поступлений – именно тогда, когда война требует от бюджета России все больше ресурсов. Попытки усилить контроль над теневой занятостью только повысят стоимость официального найма и еще сильнее притормозят деловую активность.

Напомним, в России количество дел из-за уклонения от налогов побило рекорд за 12 лет. В первом полугодии стражи порядка выявили 3362 подобных правонарушения — это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.