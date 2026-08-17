Тіньова зайнятість у РФ сягнула 41%: бюджет втрачає податки на тлі воєнних витрат

Ринок праці на росії все впевненіше рухається в тінь. У січні–травні 2026 року в країні налічувалося 74,6 млн зайнятих, тоді як штатна чисельність працівників організацій становила лише 44,1 млн. Розрив між цими цифрами сягнув 30,5 млн осіб – це 41% усієї зайнятості в країні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані СЗРУ.

Офіційно наймати працівника на рф стало занадто дорого. Утримання штатного співробітника обходиться роботодавцю щонайменше на 43% дорожче за нараховану зарплату:

Податки на штат: податок на доходи фізичних осіб становить від 13% до 22% залежно від прогресивної шкали, базові страхові внески до соціального фонду — 30% у межах граничної бази, а також від 0,2% до 8,5% сплачується за травматизм.

Вигода від самозайнятих: співпраця із самозайнятим коштує компанії нуль страхових внесків, а сам виконавець сплачує лише 6% податку на професійний дохід.

Цю тенденцію підсилює платформна економіка. Таксі, доставка, маркетплейси та аутсорсингові компанії дедалі активніше залучають виконавців як індивідуальних підприємців чи самозайнятих, уникаючи офіційного оформлення у штат. Для платформ це спосіб скоротити постійні витрати й перекласти соціальні та фінансові ризики на самих працівників, які лишаються без лікарняних, відпускних і пенсійних відрахувань у звичному вигляді.

Галузі-лідери та зміна пріоритетів економіки

Найбільший розрив між загальною та штатною зайнятістю фіксується в галузях із сезонними коливаннями попиту, високою плинністю кадрів і потребою швидко змінювати чисельність персоналу:

торгівля;

будівництво;

обробна промисловість;

сільське господарство;

транспорт.

Якщо у 2023–2025 роках гострий дефіцит кадрів змушував російський бізнес триматися за штатних працівників, конкурувати за них і підвищувати зарплати, то охолодження економіки в 2026 році переставляє пріоритети. На тлі уповільнення зростання, дорогого кредитування та слабкого попиту компанії дедалі частіше обирають не розширення штату, а оптимізацію витрат через гнучкі форми зайнятості.

Для кремля така трансформація обертається прямими фінансовими втратами. Скорочення частки штатних працівників означає звуження бази податкових і страхових надходжень – саме тоді, коли війна вимагає від бюджету рф дедалі більше ресурсів. Спроби посилити контроль над тіньовою зайнятістю лише підвищать вартість офіційного найму й ще сильніше пригальмують ділову активність.

Нагадаємо, у Росії кількість справ через ухилення від податків побила рекорд за 12 років. У першому півріччі правоохоронці виявили 3362 подібні правопорушення — це на 17,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.