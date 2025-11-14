"Теневые" закупки золота Китаем могут достигать 250 тонн в год, подпитывая мировые цены

Незарегистрированные закупки золота Китаем могут превышать официальные данные более чем в 10 раз. Это часть стратегии страны, направленной на диверсификацию и удаление от доллара США (дедолларизацию). Такая тенденция подчеркивает растущую непрозрачность рынка, стоящую за рекордным ростом цен на слитки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Официальные данные о закупках Народного банка Китая (НБК) крайне низки: только 1,9 тонны в августе, 1,9 тонны в июле и 2,2 тонны в июне. Тем не менее, аналитики Sociеtе Gеnеrale, основываясь на торговых данных, оценивают, что общий объем закупок Китая в этом году может достичь 250 тонн, что составляет более трети мирового спроса центральных банков.

Почему Китай скрывает покупки?

Трейдеры сталкиваются с растущими трудностями в оценке спроса, поскольку НБК и другие государственные структуры (включая суверенный фонд CIC) могут не раскрывать свои активы.

Как отмечают эксперты, Китай покупает золото в рамках своей стратегии дедолларизации. Многие центральные банки развития рынков могут не сообщать о покупках из-за "страха мести со стороны администрации США" и нежелания ухудшать отношения.

Центральные банки, скупающие огромные количества слитков, сделали золото вторым по величине резервным активом после доллара. Непрозрачность делает рынок золота "уникальным и сложным".

Альтернативные оценки

Из-за недобровольной отчетности МВФ (только треть закупок центральных банков была обнародована в последнем квартале), аналитики используют альтернативные методы.

Консалтинговая компания Plenum Research, анализируя разницу между импортом, внутренним производством и коммерческими запасами, рассчитала "разрыв" официальных закупок на уровне 1351 тонн в 2023 году, что более чем в шесть раз превышает государственные закупки.

Кроме того, Китай как крупнейший в мире производитель золота имеет возможность покупать слитки внутри страны. Пекин также приглашает развивающиеся страны хранить свои золотые запасы в хранилищах Шанхайской золотой биржи, поддерживая торговлю в юанях.

"В отличие от нефти, где ее можно отслеживать с помощью спутников, с золотом этого нельзя. Просто нет способа узнать, куда эти вещи попадают и кто их покупает", – отметил Джефф Карри, главный стратегический директор по энергетическим путям в Carlyle.

Ситуация на мировом рынке

Центральные банки в последние годы скупают огромные количества слитков, подпитывающих рост, поднявший цену выше 4300 долларов за тройскую унцию. За последнее десятилетие доля золота в мировых резервах за пределами США выросла с 10% до 26%, согласно данным Всемирного золотого совета, что делает его вторым по величине резервным активом после доллара.

Согласно оценкам WGC (Мирового совета по золоту), основанным на данных Metals Focus , в последнем квартале лишь около трети официальных закупок было обнародовано, что меньше, чем примерно 90 процентов четыре года назад. За этот год больше золота купили такие страны: Польша, Турция и Азербайджан.

Добыча золота в Украине.

Промышленная добыча золота в Украине почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал. По оценкам Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр), прогнозные ресурсы золота в стране составляют около 3 тыс. тонн.

Тем не менее, Правительство делает шаги по изменению ситуации. В сентябре Кабинет Министров Украины утвердил условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) в пределах месторождения "Добра", расположенного в Кировоградской области. Напомним, 13 ноября золотые слитки торговались около 4 215 долларов за унцию. В этом году цена на золото выросла почти на 60% и остается на пути к лучшим показателям с 1979 года. Центральные банки активизировали покупки, стремясь сэкономить средства и диверсифицировать активы, тогда как инвесторы вкладывали средства в металл как защиту от растущей фискальной нестабильности в некоторых крупнейших экономиках мира.