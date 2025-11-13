Золото растет в цене на фоне завершения шатдауна в США: сколько стоит драгоценный металл сегодня

Цена на золото выросла пятый день подряд, поскольку внимание трейдеров переместилось на предстоящий прогноз по процентным ставкам Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это произошло на фоне новостей о возобновлении работы правительства страны. Сегодня слитки торгуются около 4215 долларов за унцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Возобновление роста произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон, прекративший дольше всего в истории приостановления деятельности правительства. Однако Белый дом предупредил, что официальные данные по занятости и инфляции за октябрь вряд ли будут опубликованы в срок.

Пробел в данных, вызванный шатдауном, заставил инвесторов действовать почти вслепую или полагаться на частную статистику для оценки состояния экономики США. Золото выросло на этой неделе, частично в ожидании дальнейшего снижения процентных ставок после возвращения Вашингтона к работе, что является положительным фактором для металла, не приносящего процентов.

В этом году цена на золото выросла почти на 60% и остается на пути к лучшим показателям с 1979 года. Центральные банки активизировали покупки, стремясь сэкономить средства и диверсифицировать активы, тогда как инвесторы вкладывали средства в металл как защиту от растущей фискальной нестабильности в некоторых крупнейших экономиках мира.

Хотя в прошлом месяце цена отступила с рекордного уровня выше 4380 долларов из-за опасений, что безумный рост зашел слишком далеко и слишком быстро, некоторые инвесторы прогнозируют очередной рост до 5000 долларов и выше в следующем году.

По другим металлам: спотовая цена на серебро выросла на 1,4% до 54,14 доллара за унцию, приблизившись к рекордно высокому уровню, достигнутому 17 октября. Платина выросла на 0,1% до $1616,29, а палладий – на 0,9% до $1487,50.

Добыча золота в Украине

Промышленная добыча золота в Украине практически не производится. По оценкам Госгеонадра, прогнозные ресурсы золота составляют около 3 тыс. тонн. Основными препятствиями для запуска добычи есть недостаточная разведанность недр, сложность технологий обогащения и значительные инвестиционные затраты.

В сентябре Кабинет министров утвердил условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.

Напомним, 11 ноября цены на золото продолжили расти, чему способствовали растущие ожидания по поводу очередного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре, а также на фоне признаков завершения приостановки работы (шатдауна) правительства США.