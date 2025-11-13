Золото зростає у ціні на тлі завершення шатдауну в США: скільки коштує дорогоцінний метал сьогодні

Ціна на золото зросла п'ятий день поспіль, оскільки увага трейдерів перемістилася на майбутній прогноз щодо процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС) США. Це сталося на тлі новин про відновлення роботи уряду країни. Сьогодні злитки торгуються близько 4 215 доларів за унцію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Відновлення зростання відбулося після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон, що припинив найдовше в історії призупинення діяльності уряду. Однак Білий дім попередив, що офіційні дані щодо зайнятості та інфляції за жовтень навряд чи будуть опубліковані вчасно.

Прогалина в даних, спричинена шатдауном, змусила інвесторів діяти майже наосліп або покладатися на приватну статистику для оцінки стану економіки США. Золото зросло цього тижня, частково в очікуванні подальшого зниження процентних ставок після повернення Вашингтона до роботи, що є позитивним фактором для металу, який не приносить відсотків.

Цього року ціна на золото зросла майже на 60% і залишається на шляху до найкращих річних показників із 1979 року. Центральні банки активізували покупки, прагнучи заощадити кошти та диверсифікувати активи, тоді як інвестори вкладали кошти в метал як захист від зростаючої фіскальної нестабільності в деяких найбільших економіках світу.

Хоча минулого місяця ціна відступила з рекордного рівня вище 4380 доларів через побоювання, що шалене зростання зайшло занадто далеко і занадто швидко, деякі інвестори прогнозують чергове зростання до 5000 доларів і вище наступного року.

Щодо інших металів: спотова ціна на срібло зросла на 1,4% до 54,14 долара за унцію, наблизившись до рекордно високого рівня, досягнутого 17 жовтня. Платина зросла на 0,1% до $1616,29, а паладій – на 0,9% до $1487,50.

Видобуток золота в Україні

Промисловий видобуток золота в Україні практично не здійснюється. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота становлять близько 3 тис. тонн. Основними перепонами для запуску видобутку є недостатня розвіданість надр, складність технологій збагачення та значні інвестиційні витрати.

У вересні Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Нагадаємо, 11 листопада ціни на золото продовжили зростати, чому сприяли зростаючі очікування щодо чергового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США у грудні, а також на тлі ознак завершення призупинення роботи (шатдауну) уряду США.