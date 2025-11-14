"Тіньові" закупівлі золота Китаєм можуть сягати 250 тонн на рік, підживлюючи світові ціни

Незареєстровані закупівлі золота Китаєм можуть перевищувати офіційні дані більш ніж у 10 разів. Це є частиною стратегії країни, спрямованої на диверсифікацію та віддалення від долара США (дедоларизацію). Така тенденція підкреслює зростаючу непрозорість ринку, що стоїть за рекордним зростанням цін на злитки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Офіційні дані про закупівлі Народного банку Китаю (НБК) є вкрай низькими: лише 1,9 тонни у серпні, 1,9 тонни у липні та 2,2 тонни у червні. Проте, аналітики Sociеtе Gеnеrale, базуючись на торговельних даних, оцінюють, що загальний обсяг закупівель Китаю цього року може сягнути 250 тонн, що становить понад третину світового попиту центральних банків.

Чому Китай приховує покупки?

Трейдери стикаються зі зростаючими труднощами в оцінці попиту, оскільки НБК та інші державні структури (включаючи суверенний фонд CIC) можуть не розкривати свої активи.

Як зазначають експерти, Китай купує золото в рамках своєї стратегії дедоларизації. Багато центральних банків розвиткових ринків можуть не повідомляти про покупки через "страх помсти з боку адміністрації США" та небажання погіршувати відносини.

Центральні банки, які скуповують величезні кількості злитків, зробили золото другим за величиною резервним активом після долара. Непрозорість робить ринок золота "унікальним і складним".

Альтернативні оцінки

Через недобровільне звітування МВФ (лише третина закупівель центральних банків була оприлюднена в останньому кварталі), аналітики використовують альтернативні методи.

Консалтингова компанія Plenum Research, аналізуючи різницю між імпортом, внутрішнім виробництвом та комерційними запасами, розрахувала "розрив" офіційних закупівель на рівні 1351 тонни у 2023 році, що більш ніж у шість разів перевищує державні закупівлі.

Крім того, Китай, як найбільший у світі виробник золота, має можливість купувати злитки всередині країни. Пекін також запрошує країни, що розвиваються, зберігати свої золоті запаси у сховищах Шанхайської золотої біржі, підтримуючи торгівлю в юанях.

"На відміну від нафти, де її можна відстежувати за допомогою супутників, із золотом цього не можна. Просто немає способу дізнатися, куди ці речі потрапляють і хто їх купує", — зазначив Джефф Каррі, головний стратегічний директор з енергетичних шляхів у Carlyle.

Ситуація на світовому ринку

Центральні банки останніми роками скуповують величезні кількості злитків, що підживлює зростання, яке підняло ціну вище 4300 доларів за тройську унцію. За останнє десятиліття частка золота у світових резервах за межами США зросла з 10% до 26%, згідно з даними Всесвітньої золотої ради, що робить його другим за величиною резервним активом після долара.

Згідно з оцінками WGC (Світової ради із золота), заснованими на даних Metals Focus, в останньому кварталі лише близько третини офіційних закупівель було оприлюднено, що менше, ніж приблизно 90 відсотків чотири роки тому. За цей рік найбільше золота купили такі країни: Польща, Туреччина та Азербайджан.

Видобуток золота в Україні

Промисловий видобуток золота в Україні наразі майже не здійснюється, незважаючи на значний потенціал. За оцінками Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), прогнозні ресурси золота в країні становлять близько 3 тис. тонн.

Проте, Уряд робить кроки для зміни ситуації. У вересні Кабінет Міністрів України затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) у межах родовища "Добра", розташованого у Кіровоградській області.Нагадаємо, 13 листопада золоті злитки торгувалися близько 4 215 доларів за унцію. Цього року ціна на золото зросла майже на 60% і залишається на шляху до найкращих річних показників із 1979 року. Центральні банки активізували покупки, прагнучи заощадити кошти та диверсифікувати активи, тоді як інвестори вкладали кошти в метал як захист від зростаючої фіскальної нестабільності в деяких найбільших економіках світу.