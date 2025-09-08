Запланована подія 2

Теневый флот нефтяных танкеров России расширился на фоне западных санкций

Теневой флот России растет в обход санкций

Теневой флот нефтяных танкеров, помогающих транспортировать российскую нефть, значительно вырос после ряда западных санкций против России из-за войны в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters, ссылаясь на главного экономиста крупной сингапурской торговой компании Trafigura Саада Рахима.

Отмечается, что теневой флот играет ключевую роль в обеспечении снабжения российской сырой нефти покупателям, несмотря на санкции, направленные на ограничение доходов Москвы от нефти.

"Поскольку санкции и ограничения растут, размер (теневого флота) еще больше вырос", – сказал Рахим на конференции APPEC 2025 года.

Рост теневого флота танкеров в этом году замедлился, но он все равно продолжает расширяться, поскольку новые суда постоянно заменяют попадающие в черные списки. В то же время Рахим отметил, что американские тарифы пока не оказывают значительного влияния на мировую экономику и спрос на топливо.

Рахим отметил, что производители устанавливают свои бюджеты капитальных расходов на ближайшие несколько месяцев с учетом цены на нефть в 60 долларов за баррель, что является уровнем безубыточности.

Что касается предложения, то количество нефтяных вышек в США также уменьшилось, и ожидается, что добыча остановится на текущем уровне.

"Если посмотреть на количество буровых установок, то сейчас оно уменьшилось примерно на 25%", – сказал Рахим, добавив, что уменьшение количества буровых установок начнет влиять на производство со временем.

Напомним, с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

В то же время Индия продолжит покупать российскую нефть, поскольку это выгодно экономике страны. Это произойдет, несмотря на высокие импортные тарифы на индийские товары, которые администрация Трампа ввела, в частности, и через закупки энергоносителей у Москвы.

Автор:
Татьяна Бессараб