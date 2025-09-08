Тіньовий флот нафтових танкерів Росії розширився на тлі західних санкцій

Тіньовий флот нафтових танкерів, які допомагають транспортувати російську нафту, значно виріс після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters, посилаючись на головного економіста великої сінгапурської торгової компанії Trafigura Саада Рахіма.

Зазначається, що тіньовий флот відіграє ключову роль у забезпеченні постачання російської сирої нафти покупцям, незважаючи на санкції, спрямовані на обмеження доходів Москви від нафти.

"Оскільки санкції та обмеження зростають, розмір (тіньового флоту) ще більше зріс", – сказав Рахім на конференції APPEC 2025.

Зростання тіньового флоту танкерів цього року сповільнилося, але він все одно продовжує розширюватися, оскільки нові судна постійно замінюють ті, що потрапляють до чорних списків. Водночас Рахім зазначив, що американські тарифи наразі не мають значного впливу на світову економіку та попит на паливо.

Рахім зазначив, що виробники встановлюють свої бюджети капітальних витрат на найближчі кілька місяців з урахуванням ціни на нафту в 60 доларів за барель, що є рівнем беззбитковості.

Що стосується пропозиції, то кількість нафтових вишок у США також зменшилася, і очікується, що видобуток зупиниться на поточному рівні.

"Якщо подивитися на кількість бурових установок, то зараз вона зменшилася приблизно на 25%", – сказав Рахім, додавши, що зменшення кількості бурових установок почне впливати на виробництво з часом.

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

Водночас Індія продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для економіки країни. Це відбудеться попри високі імпортні тарифи на індійські товари, які адміністрація Трампа запровадила, зокрема, і через закупівлі енергоносіїв у Москви.