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Tesla, Nissan и Kia — лидеры среди подержанных электрокаров в Украине в июне

электрокар
Украинцы покупают электрокары с пробегом / Depositphotos

В июне 2025 года рынок электромобилей в Украине продолжил расти, причем основную динамику формировали именно подержанные автомобили, только что импортированные. Доля так называемых "свежепригнанных" электрических легковушек в общей структуре продаж составила 53,3%. Это больше, чем вместе взятые продажи новых электрокаров и внутренних перепродаж.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка .

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 4699 подержанных электромобилей. Больше всего среди них – Tesla: модели Model Y и Model 3 вместе составили более тысячи регистраций.

Второе место — за Nissan, в частности, за счет модели Leaf, которая остается самым массовым бюджетным электрокаром на украинском рынке. В тройке лидеров также Kia, демонстрирующая стремительный рост популярности.

Фото 2 — Tesla, Nissan и Kia — лидеры среди подержанных электрокаров в Украине в июне

Hyundai, Volkswagen, Audi, а также Chevrolet с доступными Bolt EV – среди стабильно популярных брендов. Значительная часть подержанных электромобилей прибывает с американских аукционов, что формирует особенности украинского рынка. Средний возраст прибывших в июне электрокаров составлял 5 лет — это самый молодой показатель среди всех категорий подержанных авто.

На внутреннем рынке доля перепродаж электрокаров составляла 30,9%, или 2721 автомобиль. И здесь бесспорным лидером остался Nissan Leaf, уже ставший своего рода народным электрокаром. Tesla же превратилась в своеобразную "валюту" в сегменте – она активно переходит из рук в руки, сохраняя высокую стоимость.

Фото 3 — Tesla, Nissan и Kia — лидеры среди подержанных электрокаров в Украине в июне

Volkswagen, Hyundai, Renault, Audi, BMW, Шевроле и Kia демонстрируют стабильный спрос и подтверждают, что украинские потребители все больше ориентируются не только на цену, но и на технологичность, экономичность и репутацию бренда.

В мае 2025 года украинский автопарк пополнили 6168 авто на электротяге (BEV). Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Автор:
Татьяна Гойденко