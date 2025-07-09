Tesla, Nissan і Kia — лідери серед вживаних електрокарів в Україні у червні

У червні 2025 року ринок електромобілів в Україні продовжив зростати, причому основну динаміку формували саме вживані авто, що були щойно імпортовані. Частка так званих "свіжо пригнаних" електричних легковиків у загальній структурі продажів склала 53,3%. Це більше, ніж разом узяті продажі нових електрокарів та внутрішніх перепродажів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Минулого місяця український автопарк поповнили 4699 вживаних електромобілів. Найбільше серед них — Tesla: моделі Model Y та Model 3 разом склали понад тисячу реєстрацій.

Друге місце — за Nissan, зокрема за рахунок моделі Leaf, яка залишається наймасовішим бюджетним електрокаром на українському ринку. У трійці лідерів також Kia, яка демонструє стрімке зростання популярності.

Hyundai, Volkswagen, Audi, а також Chevrolet із доступними Bolt EV — серед стабільно популярних брендів. Значна частина вживаних електромобілів прибуває з американських аукціонів, що формує особливості українського ринку. Середній вік електрокарів, що прибули в червні, становив 5 років — це наймолодший показник серед усіх категорій вживаних авто.

На внутрішньому ринку частка перепродажів електрокарів становила 30,9%, або 2721 автомобіль. І тут безперечним лідером залишився Nissan Leaf, який уже став свого роду народним електрокаром. Tesla ж перетворилася на своєрідну "валюту" в сегменті — вона активно переходить з рук у руки, зберігаючи високу вартість.

Volkswagen, Hyundai, Renault, Audi, BMW, Chevrolet та Kia демонструють стабільний попит і підтверджують, що українські споживачі все більше орієнтуються не лише на ціну, а й на технологічність, економічність і репутацію бренду.

Додамо, у травні 2025 року український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV). Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.