Tesla открыла в Голливуде первую закусочную с автокинотеатром и зарядной станцией (ФОТО, ВИДЕО)

Компания Tesla официально открыла первую комбинированную закусочную, автокинотеатр и зарядную станцию Supercharger в Голливуде.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сайт Tesla.

Комплекс включает 80 зарядных стоек нового поколения V4 Supercharger, совместимых со всеми электромобилями со стандартом NACS. Это делает локацию крупнейшей городской Supercharger-станцией в мире, а двухэтажный ресторан работает круглосуточно.

На первом этаже посетителей встречают зарядные порты Tesla и два больших киноэкрана, которые транслируют фильмы для водителей, которые могут просматривать их прямо с авто.

Идею такого заведения Илон Маск впервые озвучил еще в 2018 году на платформе Twitter (ныне X), заявив о намерении открыть ресторан с роликовыми официантами и рок-н-ролльной атмосферой на одной из Supercharger-станций в Лос-Анджелесе.

Сюрпризом для гостей стал робот Optimus – разработка Tesla, которая раздавала попкорн посетителям и позировала для фото. Робот зачерпывал попкорн из машины и передавал гостям, привлекая особое внимание публики.

Местные жители в основном одобрительно восприняли новое заведение. По словам жителя Джоша Бессерры, его привлекает круглосуточный формат работы, хотя есть беспокойство по поводу трафика в районе. При этом он отметил, что звук с киноэкранов передается только на динамики Tesla, так что шума не ожидается.

Компания уже заявила, что в случае успеха проекта в Голливуде подобные заведения будут открываться по всей территории США.

Также Tesla планирует открыть свои первые шоурумы в Индии. В июле автопроизводитель приступит к официальной деятельности на третьем по величине автомобильном рынке мира, поскольку компания под руководством миллиардера Илона Маска стремится улучшить свои позиции на фоне падения продаж в Европе и Китае.