Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,05

EUR

48,87

+0,07

Наличный курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,10

48,89

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Tesla открыла в Голливуде первую закусочную с автокинотеатром и зарядной станцией (ФОТО, ВИДЕО)

Tesla
Tesla открыла первую закусочную

Компания Tesla официально открыла первую комбинированную закусочную, автокинотеатр и зарядную станцию Supercharger в Голливуде.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сайт Tesla.

Комплекс включает 80 зарядных стоек нового поколения V4 Supercharger, совместимых со всеми электромобилями со стандартом NACS. Это делает локацию крупнейшей городской Supercharger-станцией в мире, а двухэтажный ресторан работает круглосуточно.

Фото 2 — Tesla открыла в Голливуде первую закусочную с автокинотеатром и зарядной станцией (ФОТО, ВИДЕО)

На первом этаже посетителей встречают зарядные порты Tesla и два больших киноэкрана, которые транслируют фильмы для водителей, которые могут просматривать их прямо с авто.

Фото 3 — Tesla открыла в Голливуде первую закусочную с автокинотеатром и зарядной станцией (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: abc7.com

Идею такого заведения Илон Маск впервые озвучил еще в 2018 году на платформе Twitter (ныне X), заявив о намерении открыть ресторан с роликовыми официантами и рок-н-ролльной атмосферой на одной из Supercharger-станций в Лос-Анджелесе.

Сюрпризом для гостей стал робот Optimus – разработка Tesla, которая раздавала попкорн посетителям и позировала для фото. Робот зачерпывал попкорн из машины и передавал гостям, привлекая особое внимание публики.

Местные жители в основном одобрительно восприняли новое заведение. По словам жителя Джоша Бессерры, его привлекает круглосуточный формат работы, хотя есть беспокойство по поводу трафика в районе. При этом он отметил, что звук с киноэкранов передается только на динамики Tesla, так что шума не ожидается.

Компания уже заявила, что в случае успеха проекта в Голливуде подобные заведения будут открываться по всей территории США.

Также Tesla планирует открыть свои первые шоурумы в Индии. В июле автопроизводитель приступит к официальной деятельности на третьем по величине автомобильном рынке мира, поскольку компания под руководством миллиардера Илона Маска стремится улучшить свои позиции на фоне падения продаж в Европе и Китае.

Автор:
Татьяна Гойденко